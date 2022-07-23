«تحديثات فورمولا1» تحبط رئيس مرسيدس

برلين (د ب أ)

أعرب توتو فولف رئيس فريق مرسيدس، عن حسرته إزاء حزمة التحديثات المخيبة للآمال، التي جرى تطبيقها في سباق جائزة فرنسا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1، مشيراً إلى أنه من الواضح أنها "غير كافية".

وسجل مرسيدس مسيرة محبطة حتى الآن في فرنسا، حيث يعاني الفريق في سبيل العودة إلى مستواه المعهود، رغم التفاؤل الذي أظهره الفريق في وقت سابق، بشأن حزمة التحديثات التي جرى تطبيقها في الجولة الثانية عشر من موسم 2022 لبطولة العالم.

وواجه ثنائي مرسيدس، لويس هاميلتون وجورج راسيل خطر الخروج من التجربة الحرة الثانية في فرنسا، لكنهما ضغطا بقوة خلال اللفات الأخيرة، قبل الاستعانة بإطارات جديدة، لكنهما فشلا في تهديد أصحاب الصدارة، وأعرب فولف عن خيبة أمله من العرض الذي قدمه الفريق.

وقال فولف لشبكة "سكاي سبورتس": كنا ندرك أننا بمجرد الاستعانة بإطارات جديدة والقيادة بحالة من الغضب بعض الشيء، أننا سنكون قوة ثالثة، مثلما فعلنا طوال الموسم، لكن الأمور لم تكن جيدة بشكل كاف.

وأضاف: عندما تكون متأخراً قليلاً توقعاتك تكون في مستوى معين خلال السباق، لكن الأمور لم تجر بشكل جيد.

ورغم شعور فولف بالإحباط من أداء الفريق، نجح هاميلتون في إنهاء التجربة الرسمية في المركز الرابع، قبل مشاركته في سباق الجائزة الكبرى رقم 300 في مسيرته.

وقال فولف: كانت عملاً هائلاً، ربما استخرج هاميلتون أكثر من الإمكانات الحقيقية للسيارة في الوقت الراهن.