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فينجارد يتحفز للقب الأول في «فرنسا للدراجات»

فينجارد يتحفز للقب الأول في «فرنسا للدراجات»
23 يوليو 2022 20:57

باريس (رويترز)

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يستعد الدنماركي يوناس فينجارد للفوز بلقبه الأول، في سباق فرنسا للدراجات، بعدما احتفظ بصدارة الترتيب العام بعد المرحلة الأخيرة ضد الساعة، الممتدة لمسافة 40.7 كيلومتر من لاكابيل-ماريفال اليوم السبت.
واحتل متسابق فريق جامبو-فيسما البالغ من العمر 25 عاماً، المركز الثاني في المرحلة 20، التي فاز بها زميله البلجيكي فاوت فان آرت، والذي سجل أفضل زمن بلغ 47 دقيقة و59 ثانية.
وأنهى فينجارد، الذي كاد يصطدم بالصخور، المرحلة بفارق 19 ثانية عن فان آرتو بينما احتل حامل اللقب تادي بوجاتشر المركز الثالث بفارق 27 ثانية عن الصدارة.
وفي الترتيب العامو يتفوق فينجارد على السلوفيني بوجاتشر بفارق ثلاث دقائق و34 ثانية، وعن البريطاني جيرينت توماس بثماني دقائق و13 ثانية قبل المرحلة الأخيرة غداً الأحد، من لا ديفانس إلى الشانزليزيه في باريس. 

سباق فرنسا للدراجات
تادي بوجاتشار
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