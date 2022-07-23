القمزي أول المنطلقين في «جولة بولندا»



بولندا (الاتحاد)



سجلت زوارق فريق أبوظبي بداية قوية، من خلال المرحلة الأولى لبطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2، ومنافسات تصفيات سباق أفضل زمن، حيث حقق زورق أبوظبي 1 بقيادة راشد القمزي المركز الأول، بزمن 48.288 ثانية، في حين حل ثانياً زورق الألماني ستيفان هاجن 9 بزمن 48.576 ثانية، وتبعه زورق أبوظبي 36 بقيادة منصور المنصوري بزمن 49.950 ثانية.

وبدأت تصفيات الزمن بتأهل زوارق أبوظبي كأول وثاني التصفية الأولى، والانتقال للتصفية الثانية، والتي شهدت تأهل 15 زورقاً، لتكون صدارة راشد القمزي في هذه التصفية، وحلول منصور في المركز الرابع، وتأهل الستة الأفضل للمرحلة الثالثة والحاسمة، والتي انطلقت على مدار ربع ساعة كاملة، تمكن من خلالها زورق أبوظبي 1 من تأكيد جدارته، والفوز بالمركز الأول ليكون أول المنطلقين، من خلال السباق الرئيسي غداً في بولندا.