فيرستابن يتصدر «الحرة الأخيرة» في فرنسا

برلين (د ب أ)

تصدر الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، التجربة الحرة الأخيرة، اليوم السبت، لسباق الجائزة الكبرى الفرنسي المقرر إقامته غداً الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.

وواصل فيراري عروضه القوية الأخيرة التي قدمها سائقاه كارلوس ساينز وتشارلز لوكلير، حيث هيمنا على التجربتين الحرتين الأولى والثانية أمس الجمعة على مضمار بول ريكارد، البالغ طوله 5842 كيلومتراً.

ولكن حامل اللقب، فيرستابن، أظهر بالفعل سرعة كبيرة في التجربتين واستطاع أن يتصدر تجربة اليوم بسهولة.

وسجل فيرستابن أسرع زمن للفة، بواقع دقيقة و272. 32 ثانية، بفارق 354. 0 ثانية أمام ساينز وبفارق 637. 0 ثانية أمام لوكلير.

وفاز فريق فيراري بآخر سباقين، حيث فاز ساينز في بريطانيا، وفاز لوكلير في النمسا، ليوقفا سلسلة انتصارات ريد بول الذي وصلت إلى ست سباقات متتالية عن طريق فيرستابن وسيرخيو بيريز.

وسيبدأ ساينز السباق غداً الأحد من المركز الأخير على شبكة الانطلاق.

وكان السائق بصدد الحصول على عقوبة التراجع عشر مراكز، بسبب حصوله على إلكترونيات تحكم جديدة ليتخطى الحد المسموح به، ولكنه سيعود للمركز الأخير، بعدما أجرى فيراري تغييرا في وحدة الطاقة.

وتبددت آماله في فوز فيراري بأول مركزين في سباق النمسا قبل أسبوعين، حيث اشتعلت النار في سيارته إثر مشكلة في المحرك.

ويتصدر فيرستابن فئة السائقين بفارق 38 نقطة أمام لوكلير، بعد مرور 11 سباقاً من أصل 22، وذلك بعد فوزه بستة سباقات حتى الآن.