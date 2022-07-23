100 مليون يورو تفصل برشلونة عن «التسجيل»

مدريد (د ب أ)

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، أن نادي برشلونة لا يزال في حاجة إلى 100 مليون يورو على الأقل، ليتمكن من تسجيل لاعبيه الجدد والامتثال لمتطلبات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأوضح برشلونة في وقت سابق أنه يعاني من مشاكل مالية خطيرة، ومع ذلك أنفق النادي قدراً كبيراً من المال في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بإبرامه عدة صفقات أبرزها التعاقد مع القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي من صفوف بايرن ميونيخ الألماني مقابل 50 مليون يورو.

وأعرب جوليان ناجلسمان مدرب بايرن، عن دهشته من كيفية إبرام برشلونة هذه التعاقدات، رغم أن ديونه يتردد أنها بلغت ملياراً و350 مليون يورو.

وباع برشلونة 15% إضافية من حقوق البث التليفزيوني لمبارياته في الأعوام الـ25 المقبلة، لشركة الاستثمار العالمي "سيكس ستريت" أمس الجمعة، بعد أن باع لها 10% من الحقوق الشهر الماضي.

ووفرت هذه العملية المال لبرشلونة، ولكن صحيفة "سبورت" أشارت إلى أن النادي الكتالوني لايزال في حاجة للمزيد من المال، للامتثال للوائح المالية للدوري الإسباني لكرة القدم، وهو السبب الذي دفع الفريق للسماح برحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي العام الماضي.

وبحسب صحيفة "سبورت" فإن برشلونة يرغب في بيع حصة الأقلية، بما لا يزيد عن 9. 49% من وحدة التراخيص والتجارة الخاصة بالنادي.

ومن المتوقع أن يحصد برشلونة حوالي عشرة ملايين يورو من معسكره الإعدادي الحالي في الولايات المتحدة الأميركية.

وقد يلجأ برشلونة لبيع بعض لاعبيه، على سبيل المثال السماح بانتقال فرينكي دي يانج إلى مانشستر يونايتد بهدف توفير المال، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إعلامية كتالونية، إلى أن برشلونة يتطلع للتعاقد مع لاعب أخر، وسط تكهنات بشان اهتمامه بقلب دفاع أتلتيك بلباو إينيجو مارتينيز.