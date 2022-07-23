«الأبيض» يلتقي باراجواي في النمسا



معتز الشامي (دبي)

استقر الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، على إقامة معسكر خارجي، عقب نهاية الجولة الثالثة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، على أن يكون تجمع «الأبيض» من 17 سبتمبر المقبل، ولمدة 11 يوماً تقريباً، بعدما تقرر ترك اللاعبين الدوليين للأندية خلال فترة الإعداد الحالية في أوروبا، على أن يقوم الجهاز الفني بزيارات خاطفة إلى تجمع الفرق للوقوف على الحالة الفنية والبدنية لجميع اللاعبين، والتنسيق مع مدربي الأندية كما جرت العادة.

فيما يدخل «الأبيض» معسكر النمسا، بهدف زيادة التجانس والانسجام بين اللاعبين، والحفاظ على النسق الفني للعناصر الدولية، كما يتوقع أن يخوض تجربتين خلال التجمع المرتقب في سبتمبر.

ويلتقي منتخبنا مع باراجواي خلال المعسكر، بالإضافة إلى منافس آخر ربما يكون آيسلندا، ويهدف الجهاز الفني من المواجهات الودية، إلى استمرار بناء شخصية وهوية فنية لـ «الأبيض»، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنتخب ولاعبيه، ومنحهم الخبرات اللازمة، بخوض التجارب القوية التي تمنح اللاعبين الثقة المطلوبة، عند دخول الاستحقاقات المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني للتأكيد على ضرورة الوصول إلى «التوليفة السحرية» من تشكيلة اللاعبين القادرين على تنفيذ الأفكار الفنية وطريقة اللعب المطلوب تطبيقها، بجانب تمسك الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب «الأبيض» بثبات التشكيل نفسه، مع إيجاد أكثر من بديل لكل مركز، تحسباً للإصابات اللاعبين على مدار الموسم المقبل.

فيما يعتبر ذلك المعسكر الخارجي هو الأول للمنتخب، ضمن سلسلة تجمعات داخلية وخارجية، لتحضير اللاعبين لقادم الاستحقاقات، المفترض أن تنطلق بالمشاركة في «خليجي 25» المقرر له يناير المقبل بالعراق، بالإضافة إلى بطولة غرب آسيا التي تستضيفها الدولة في مارس المقبل، فيما سيكون كل تلك المحطات الهدف منها تحضير المنتخب للمشاركة في كأس آسيا 2023، والوصول إلى «الفورمة اللازمة» و«التوليفة المطلوبة» من اللاعبين لذلك المحفل القاري المهم.

وينتظر أن يخوض «الأبيض» عدداً من المباريات الدولية الودية القوية، خلال تجمعاته المرتقبة، والتي يبلغ مجموعها 65 يوماً تقريبا، مقسمة على 4 تجمعات في سبتمبر ونوفمبر ويناير ومارس، ويتحدد باقي التجمعات بناء على تحديد موعد كأس آسيا 2023 الذي ينتظر أن تنظمه، كوريا الجنوبية أو أستراليا بين يونيو المقبل، أو يناير 2024.