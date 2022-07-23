«الأكاديميات الخليجية» في ضيافة «كواترو عجمان»



عجمان (الاتحاد)



يقيم مركز كواترو الرياضي، مؤتمراً صحفياً في الساعة الخامسة مساء غد «الأحد»، في قاعة المؤتمرات بمركز شباب عجمان، في منطقة مشيرف، للإعلان عن تفاصيل النسخة الخامسة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية الخاصة «خليجية كواترو»، الذي يقام من 27 يوليو الجاري إلى 2 أغسطس المقبل.

ويتضمن المهرجان بطولة أكاديميات كرة القدم فئة تحت 14 سنة - مواليد 2008 و2009، وفئة تحت 12 سنة - مواليد 2010 و2011، بمشاركة 12 أكاديمية من الدول الخليجية، وبطولة خاصة بالمهارات الكروية، ودورة تدريبية للمدربين والإداريين بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الوطنية ودورات تثقيفية للاعبين، ومجلس حواري خليجي، بالإضافة إلى رحلات ترفيهية لجميع الفرق المشاركة في الحدث.

ويتم خلال المؤتمر الإعلان عن الفرق المشاركة في بطولة الأكاديميات الخليجية لكرة القدم للفئات السنية تحت 14 سنة وتحت 12 سنة، والشركات الراعية ونظام البطولة، إلى جانب إجراء مراسم القرعة للفرق المشاركة.

وأكد عبد العزيز عبد الله، المدير العام لمركز كواترو الرياضي، ومدير البطولة، انتهاء كافة الاستعدادات والترتيبات لإقامة الحدث الرياضي، بدعم ومتابعة واهتمام الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، وبمشاركة متميزة من الفرق التي تمثل الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعُمان والعراق، مشيراً إلى جاهزية الملاعب وجميع المرافق لاستقبال الفرق.

وأضاف: حريصون على البناء على ما تحقق في البطولات الأربع السابقة، من خلال تنظيم بطولة أكثر تميزاً في هذا العام، نظراً لأهمية الارتقاء بالبطولة وتطويرها، من أجل دعم الجيل الناشئ، والمساهمة في التدرج العلمي الصحيح، في عالم كرة القدم، وتعزيز الاحتراف في دول الخليج بشكل عام ودولة الإمارات بصورة خاصة.

