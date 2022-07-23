«شباب السلة» يبدأ الاستعداد لتصفيات آسيا

علي معالي(دبي)

يعود غداً منتخب شباب السلة إلى التدريبات، استعداداً لبطولة الخليج المؤهلة إلى نهائيات آسيا المقبلة، حيث ينتظر أن يضم المعسكر 14 لاعباً، الذين شاركوا مؤخراً في البطولة العربية التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة.

ويبدأ الجهاز الفني للمنتخب بقيادة سالم عتيق إعادة ترتيب الأوراق للنسخة المقبلة من البطولة الخليجية المهمة، والتي تنطلق منافساتها على صالة نادي الوصل خلال الفترة من 29 يوليو الجاري حتى 6 أغسطس المقبل، بعد الاستفادة القصوى التي تحققت من المشاركة في البطولة العربية، والتي كانت بمثابة اختبار مهم لإزالة حاجز الرهبة لدى اللاعبين، الذين ينضمون لصفوف المنتخب للمرة الأولى ويخوضون معتركاً خارجياً لأول مرة.

وتضم قائمة الفريق، زايد عبدالرحمن عبدالله، محمد سعيد عبدالله، زايد طارق السيد من نادي الوحدة، وسالم فاضل الشامسي، راكان غانم الشمري «العين»، وسيف حامد محمد، عبدالعزيز خليفة عبدالله «الوصل»، وحسين خالد ناصر «شباب الأهلي»، وسعيد هاشل سعيد، محمد عبدالله جابر، راشد عبدالحكيم عبدالرحمن، زايد توفيق الجسمي «الشارقة»، وحسن إبراهيم السيد، حمد محمود صالح «النصر».

ويشارك في البطولة الخليجية المؤهلة إلى نهائيات آسيا 6 منتخبات خليجية، هي بجانب منتخبنا الوطني، السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر، حيث يتأهل المنتخبان الأول والثاني من البطولة الخليجية، وقد بدأ توافد ووصول بعض المنتخبات الخليجية، ومنها منتخب سلطنة عمان الذي بدأ تدريباته بالفعل داخل الدولة استعداداً للبطولة.

وكانت البطولة العربية فرصة مناسبة لجهازنا الفني، للوقوف على مستوى بعض المنتخبات التي شاركت عربياً ومنها السعودية والكويت، حيث تفوق منتخبنا على الأول، وخسر من الثاني، كما كانت النسخة العربية أيضاً فرصة رائعة، لميلاد الموهوب عبدالعزيز خليفة كابتن المنتخب، والذي أثبت أنه لاعب من طراز جيد، حيث توج بلقب أكثر اللاعبين تسجيلاً برصيد 117 نقطة، وهو ما يعد دافعاً كبيراً له لمزيد من التألق في النسخة الخليجية، على أمل قيادة الأبيض إلى نهائيات آسيا.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني سيخوض المباراة الأولى في الخليجية أمام البحرين يوم 29 من يوليو الجاري.