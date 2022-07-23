«الكلاسيكو الرابع» خارج الحدود!



دبي (الاتحاد)



مدينة لاس فيجاس الأميركية على موعد مع مواجهة خاصة صباح الأحد بتوقيت أبوظبي، بوصفها رابع مدينة فقط خارج إسبانيا في التاريخ تحتضن لقاء «الكلاسيكو» بين ريال مدريد وبرشلونة.

المباراة الودية ستكون محط أنظار الجميع، مع ترقب الظهور الأول للبولندي روبرت ليفاندوفسكي «الوافد الجديد» إلى برشلونة، وأقيمت المواجهة الأولى على الإطلاق خارج إسبانيا بين الغريمين التقليدين في فنزويلا خلال بطولة ودية عام 1982 ضمت أيضاً الإنتر الإيطالي وبورتو البرتغالي وشهدت فوز فريق العاصمة على نظيره «الكتالوني» بهدف سجله فيسنتي ديل بوسكي.

المواجهة الثانية خارج إسبانيا تعود إلى عام 2017، في كأس الأبطال الودية في مدينة ميامي الأميركية وتفوق برشلونة 3-2، وسجل له ليونيل ميسي، وإيفان راكيتيتش وجيرارد بيكيه.

استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، احتضن ثالث مواجهة خارج إسبانيا، والأولى الرسمية في نصف نهائي كأس إسبانيا مطلع العام الجاري، وتفوق فيها ريال مدريد 3-2 بعد التمديد، وسجل لـ «الملكي» فينيسيوس جونيور، وكريم بنزيمة، وفالفيردي، ولبرشلونة لوك دي يونج وأنسو فاتي.

سيكون الملعب في مدينة لاس فيجاس رقم 20، في المجمل تاريخياً الذي يحتضن لقاء «الكلاسيكو» الذي أقيم على ملاعب الفريقين المنزلية الخاصة بهما في مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى مواجهات في ملعب فيسنتي كالديرون في العاصمة ومدن سرقسطة، وقادش وفالنسيا الإسبانية.