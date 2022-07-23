«لقاء السحاب» بين «ملاذات» و«كليرير»



أبوظبي (الاتحاد)



تتجه أنظار عشاق سباقات الخيول المهجنة الأصيلة مساء غد «الأحد»، صوب مضمار سراتوجا الأميركي، الذي يستضيف جولة ساخنة، مثل لقاء السحاب بين «ملاذات» لشادويل، وغريمتها «كليرير» لستون ستريت، في سباق شوفي للفئة الثانية لمسافة 1800 متر، البالغ جائزته 200 ألف دولار.

وكانت «مالاذات» البالغة من العمر أربع سنوات، والتي يدربها تود بلتشر نزيل مقصورة الشهرة في السباقات الأميركية، قد تفوقت على «كليرير» في كل السباقات الأربعة الأولى التي جمعتهم، حيث فازت بسباقات كنتاكي أوكس في مايو 2021، وسباق ألاباما في أغسطس، في طريقها إلى جوائز أكليبس كبطلة للمهرات في سن 3 سنوات.

ولكن في سباق أوجدن فيبس للفئة الأولى في يوم بيلمونت ستيكس، تمكنت «كليرير» بإشراف نزيل مقصورة الشهرة المدرب ستيف أسموسين أخيراً، من التغلب على خصمها المألوف، لتسجيل نتيجة بفارق رأس عن «ملاذات».

وتتطلع «ملاذات» لتحسين تاريخها المثير للإعجاب، والذي يبلغ 7 انتصارات والمركز الثاني مرتين والثالث مرة، وأرباح تزيد عن مليوني دولار، وقرر بليتشر تركيب الغمامات في اختبار الأحد، وهي المعدات التي سترتديها للمرة الأولى في السباق.

وتنحدر «ملاذات» التي بلغ سعرها 1.050.000 دولار في مزاد كينلاند سبتمبر للخيول الحولية، من نسل الفحل «كيرلين» بطل كأس دبي العالمي، والفرس «دريمنج أوف جوليا» الفائزة بسباق الفئة الأولى في 2012.