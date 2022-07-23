«آل حزام».. التحليق في سماء «أم الألعاب»

يوجين (أ ف ب)

"إنها البداية، الخطوة الأولى"، بثقة عالية في النفس تحدّث السعودي حسين عاصم آل حزام عن مشاركته الأولى في بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية، واعداً بـ"التحليق عالياً في المستقبل القريب".

حلّ آل حزام البالغ من العمر 24 عاما، ثامناً في تصفيات المجموعة الأولى، التي ضمته إلى جانب السويدي أرمان "موندو" دوبلانتيس صاحب اللقب الأولمبي والرقم القياسي العالمي للمسابقة، والأميركي كريستوفر نيلسن وصيفه، وكان على شفا اللحاق بكوكبة المتأهلين لو نجح في محاولته الثالثة الأخيرة لتخطي حاجز 5.75 م.

آل حزام قال: هذه بداية خير، الخطوة الأولى، هذه هي أول بطولة عالمية لي في فئة الكبار والسنة المقبلة هناك بطولة العالم داخل قاعة وفي الهواء الطلق وأعد الجماهير السعودية والعربية بنتائج أفضل والتحليق عالياً.

وأضاف: كان الاحتكاك قوياً جداً وكنت قريباً من التأهل إلى النهائي.

وتابع: هذه ثمرة عمل لسنوات طويلة، وبدأت البذور تطلع وان شاءالله سأجعل العرب أكثر فخراً.

اشتهرت ألعاب القوى السعودية بنجومها في سباقات السرعة والمسافات المتوسطة والطويلة، وتعتبر مشاركتها ببطل في مسابقة القفز بالزانة حالة استثنائية هي الثانية، بعد تألق الواثب حسين السبع مطلع الألفية الجديدة.

عن ذلك يقول آل حزام الذي كان أحد الممثلين لبلاده في العرس العالمي بعد العداءة ياسمين عمرو الدباغ: أنا محظوظ كوني أحد الاستثناءات في أم الألعاب السعودية وبحصولي على فرصة تطوير موهبتي على أعلى المستويات، وبالتدريب على يد أحد أفضل المدربين في العالم قدوتي براد ووكر" الأميركي صاحب ذهبية نسخة أوساكا 2007 وفضية هلسنكي 2005 في القفز بالزانة.

وأردف قائلاً: بالخبرة التي يقدمها لي وبتخطيطنا خطوة خطوة سنبلغ هدفنا في السنوات القادمة ولم لا تحقيق إنجازات مثلما فعلها مع أبطال وبطلات عدة آخرهن مواطنتاه كايتي ناغيوت وساندي موريس صاحبتا ذهبية وفضية المسابقة تواليا قبل أربعة أيام.

عشق آل حزام القفز بالزانة منذ الصغر من خلال مرافقة والده، الذي كان لاعباً في مسابقة العشارية ومدرباً في نادي الصفاء "وقتها ورغم صغر سني كنت متألقا بشكل جيد. لقد وثق رئيس الاتحاد السعودي السابق الأمير نواف بن محمد آل سعود في موهبتي وساعدني في تطويرها في الولايات المتحدة".