الإمارات تطارد «اللقب الرئيسي» في «جولة بولندا»



بولندا (الاتحاد)



تدخل زوارق أبوظبي غداً «الأحد» المرحلة الحاسمة، من الجولة الأولى لبطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، مع بداية السباق الرئيسي والختامي للجولة، والذي ينطلق بمشاركة 22 زورقاً من 12 دولة، هي الإمارات، والسويد، وبريطانيا، وأميركا، وسلوفاكيا، وألمانيا، وبولندا، وفرنسا، ولاتفيا، والبرتغال، والنرويج وموناكو، وتبلغ الإثارة قمتها غداً، مع سعي الفريق الإماراتي للحفاظ على لقب البطولة، عبر أول اختبار يقام هذا الموسم بمدينة أوجستو في بولندا، وعلى نهر المدينة، وامتداد المسار البالغ طوله 1850 متراً، وأولى حصيلة نقاط لموسم 2022 في البطولة العالمية.

وتبدأ أحداث الغد مع انطلاق اجتماع المتسابقين، في الساعة التاسعة والنصف صباحاً، ثم التفاصيل المختلفة، حتى الوصول إلى الحدث الأبرز والرئيسي، بانطلاق السباق في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بولندا «الساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات».

ورغم مشاركة 22 زورقاً في الجولة، إلا أنه سيتم إقصاء زورقين من المنافسة، حتى يشارك 20 زورقاً فقط في السباق الرئيسي، كما تقتضي شروط البطولة، وبالتالي إقامة تصفية خاصة بين الزوارق المتأخرة في سباق أفضل زمن، يتم في نهايتها استبعاد آخر زورقين من السباق، وهو ما يرفع كمية التحدي في المسابقة اليوم ومع آخر أيام الجولة.

ويبحث راشد القمزي حامل لقب البطولة على زورق «أبوظبي1» عن أول 20 نقطة، يستهل بها الدفاع عن اللقب للموسم الجديد، في حين يأمل زميله في الفريق منصور المنصوري على زورق «أبوظبي 36»، في أن يستمر في حصد الخبرة والترقي في المستوى الفني للمنافسة، لا سيما أنه من أحدث الشبان المنضمين إلى فريق أبوظبي، ويمتلك مقومات البطل القادم وبقوة في سباقات الزوارق السريعة.

وبالأرقام تتضح صعوبة مسار السباق الرئيسي، خاصة أن هناك مسافات طويلة في بعض أجزاء «الكورس»، وبالتحديد بين البوابة رقم 4 و5، حيث تصل المسافة إلى 640 متراً، بالإضافة إلى المسافة بين البوابتين رقم 6 و1، وهي 590 متراً، ويبلغ طول المسار في المجمل 1850 متراً، تتوزع على 6 بوابات هوائية، وبشكل طولي على نهر أوجستو، ويشارك في السباق الغد زوارق من 5 مصانع مختلفة، هي الأفضل على مستوى زوارق «الفورمولا-2» من ناحية الأداء والقوة الفنية.

من جهته، وجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، مؤكداً أن دعم سموه المتواصل حافز دوماً للفريق للإبداع وتقديم أفضل ما لديه في المنافسة، وأكد جاهزية وقدرات فريق أبوظبي على الدفاع عن لقبه المستحق، والبدء بقوة في الجولة الافتتاحية للبطولة هذا الموسم.

من ناحيته، يستعد منصور المنصوري قائد زورق «أبوظبي 36» لدخول السباق الرئيسي للجولة، ولكن بزورق مختلف كلياً عن زورقه للموسم الماضي، حيث يشارك هذا العام بزورق بطل العالم راشد القمزي، والذي حقق من خلاله لقب البطولة الموسم الماضي، حتى يكون أمام تحدٍ قوي وكبير في أولى جولات البطولة، وبالرغم من أن منصور يشارك للموسم الثاني مع فريق أبوظبي، إلا أنه قدم مستوى قوياً ومتميزاً، في ظهوره الأول مع الفريق، لتكون مكافأته هذا الموسم المشاركة بزورق البطل، والذي يشارك أيضاً بزورق جديد تماماً هذا الموسم.

وأكد المنصوري أن المسؤولية كبيرة جداً على عاتقه، بأن يشارك بزورق له اسمه ووزنه في سباقات «الفورمولا-2» حيث قال: أرغب في أن يكون لي نصيب من الحظ الذي رافق هذا الزورق، وأن أوفق في تحقيق مركز متقدم في سباق اليوم.

وأضاف: ليست المرة الأولى التي أسابق من خلالها في أوجستو، حيث سبق وأن شاركت باسم فريق أبوظبي في تحد الـ12 ساعة هنا الموسم الماضي، وهذه المرة ندخل نفس النهر، ولكن في مسابقة «الفورمولا-2، قد يكون من أهم التحديات الغد، من خلال المنافسة، هو أن مياه النهر حلوة، ولكن مع انعدام الأمواج في النهر المغلق من الجهتين، فإن الفرصة ستكون أكبر، لكي نشاهد السرعات الطبيعية للزوارق المشاركة.

وتمنى المنصوري أن يوفق زميله راشد القمزي، في الوصول لمنصة التتويج، من أجل أن يواصل حملة الدفاع عن لقبه، ويبدأ بقوة موسمه الجديد، وقال: بالنسبة لي لا أزال في مرحلة اكتساب الخبرة، وتعلم كل ما هو جديد، ومشاهدة القمزي وهو يتقدم في كل سباق يشكل لي دروساً قوية وجديدة في كل جولة وكل سباق.