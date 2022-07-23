«كأس الوثبة» في ضيافة «مضمار تاجلياكوزو»



أبوظبي (الاتحاد)



يحتضن مضمار تاجلياكوزو الإيطالي، عصر غد «الأحد»، كأس الوثبة ستاليونز بريميوم للخيول عمر ثلاث سنوات فقط لمسافة 1350 مترا، البالغ جائزته 10120 يورو، برعاية النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي إقامة المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويجتذب السباق 8 من الخيول في سن ثلاث سنوات فقط، أبرزها «زامير» لكلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة ماركو مونتريسو، و«ديفا دو سامنينزيا» لفالنتينسي دي سكولا للسباقات، بقيادة سلفاتور باسيل، وبإشراف إسطبل كارلوفيان وروشيني.

وينافس على اللقب «دوماس» للمالك والمدرب ستيفانو ميتيني، وقيادة جيرمانو مارسيللي، و«دايمانتيد اتركسنتا» للمالك الفيرو ميرو، وقيادة الفارس عبد الله الرحراس، وبإشراف إم ناردوزي، و«لاشان فلور» للمالكة أليساندرا برونيللي، بإشراف إسطبلات ألبيردومنيكو، وقيادة أليسيو سينا.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.