«بداية واعدة» لجولة «السيدة العجوز»



لاس فيجاس (أ ف ب)

رحّب يوفنتوس الإيطالي، بعودة لاعب وسطه الفرنسي بول بوجبا، وفاز على تشيفاس جوادالاخارا المكسيكي 2-صفر، ودياً في لاس فيجاس، ضمن جولته الأميركية الصيفية.

وانضم بطل العالم بوجبا إلى يوفنتوس هذا الشهر بعقد حرّ، قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي انضم اليه بصفقة قياسية في 2016 بلغت 105 ملايين يورو.

وكان ابن التاسعة والعشرين أساسياً في تشكيلة المدرب ماسيميليانو أليجري على ملعب أليجينت ستاديوم، مقرّ فريق لاس فيجاس ريدرز لكرة القدم الأميركية.

وكان الشاب ماركو دا جراكا أول المسجلين لفريق «السيدة العجوز» من مسافة قريبة في الدقيقة العشرة، بعد رأسية من فيديريكو جاتي إثر ركنية ارتدت من القائم.

أضاف ماتيا كومبانيون الثاني في الدقيقة 80، بعد مجهود فردي لتوماسّو باربييري.

وإلى القادمين بوجبا وجاتي، شارك اللاعبان الجديدان في صفوف «البيانكونيري»، الجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا، والمدافع البرازيلي جليسون بريمر.

ويعوّل أليجري على لاعبيه الجدد، لتعويض رحيل المدافع المخضرم جورجيو كييليني المتعاقد أخيراً مع لوس أنجلوس أف سي الأميركي، المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا المنتقل إلى روما، والمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت الراحل إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وبعد إحرازه لقب الدوري تسع مرات متتالية، اخفق يوفنتوس في الموسمين الأخيرين، عندما توّج الإنتر، ثم جاره ميلان بلقب «السكوديتو»، حلّ الموسم الماضي رابعاً وخسر نهائي الكأس أمام الإنتر.

قال أليجري العائد لتدريب يوفنتوس في فيجاس «من واجبنا الفوز هذه السنة، بعد التتويج عشر سنوات توالياً، كان الموسم الماضي الأول دون ألقاب، لذا نحن ملزمون بتحقيق الفوز».

وسيطر يوفنتوس في الشوط الأول، مع فرص لدي ماريا، بوجبا ونيكولو فاجولي، فيما انقذ الحارس البولندي شتشيزني مرماه من تسددية لكارلوس سيسنيروس قبل انتصاف المباراة.

وبعد كمية من التبديلات، بدا يوفنتوس أقل تماسكاً في الشوط الثاني، لكنه وسّع الفارق في نهاية اللقاء، ليحسم الفوز في بداية واعدة لجولته التي تشهد مبارزتين مع برشلونة الإسباني في ملعب كوتون بول في دالاس والقطب الإسباني الآخر ريال مدريد في ملعب روز بول بالقرب من لوس أنجلوس.