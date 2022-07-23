ماكلافلين.. «مدمرة الأرقام»!



يوجين (أ ف ب)

حطّمت البطلة الأولمبية الأميركية سيدني ماكلافلين الرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر حواجز في طريقها إلى نيل الذهبية، على ملعب «هايوارد فيلد» في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

وقطعت ماكلافلين «22 عاماً» المسافة بزمن 50.68 ثانية، ماحية رقمها السابق 51.41 الذي كانت سجلته على الملعب ذاته في التجارب الأميركية للعرس العالمي في 25 يونيو الماضي، وعادت الفضية للهولندية فيمكي بول «52.27 ثانية»، والبرونزية للأميركية الأخرى دليلة محمد «53.13 ثانية».

وهي المرة الرابعة تتمكن فيها ماكلافلين من تحطيم الرقم القياسي العالمي للسباق في أكثر من عام واحد بقليل، وباتت أول امرأة تنزل تحت حاجز 51 ثانية في هذه المسافة، ونالت جائزة مالية بقيمة 100 ألف دولار.

وقالت ماكلافلين بعد السباق: «بصراحة، أردت فقط أن أحقق ذلك» وآخر 100 متر كانت مؤلمة حقاً، لكنني ممتنة لوجود هذا الحشد، فريق الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأمام!

ونجحت ماكلافلين في إحراز اللقب الذي ينقص خزائنها والثأر من مواطنتها دليلة التي حرمتها من اللقب العالمي في النسخة الأخيرة في الدوحة 2019، علماً أن ماكلافلين جردت محمد من لقبها الأولمبي في طوكيو العام الماضي في معركة ملحمية حطمت خلالها الرقم القياسي العالمي الذي سجلته مواطنتها في نصف النهائي «51.58 ث» مسجلة 51.46 ثانية في النهائي.

مسيرة ماكلافلين كانت رائعة منذ نعومة أظافرها، فهي حققت أفضل الأرقام في سباق 400 متر حواجز في العالم في الفئات العمرية من 14 إلى 19 عاماً، والرقم القياسي العالمي تحت 18 عاماً «54.15 ثانية»، وتحت 20 عاماً «53.60 ثانية»، ومنذ خسارتها الأخيرة في هذا السباق «في نهائي بطولة العالم الدوحة 2019»، حطّمت الرقم القياسي العالمي ثلاث مرات بـ51.90 ثانية و51.46 ثانية في أولمبياد طوكيو و51.41 ثانية.