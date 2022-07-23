نورمان يودع «خيبة الأمل»



يوجين (رويترز)

ظهر مايكل نورمان بأداء رائع في منافسات كبرى أخيراً، ليتوج بلقب سباق 400 متر، ويواصل الأميركيون حصد الذهب ببطولة العالم لألعاب القوى في يوجين.

وواجه نورمان خيبة أمل في المواسم الأخيرة، وكان تحت ضغط هائل في السباق، بعد تسجيل أسرع زمن في العالم هذا العام، ولكنه حافظ على ثباته، واجتاز خط النهاية بعد 44.29 ثانية.

وقال نورمان «كنت مصمماً على الفوز من أجل هذه الجماهير بالاستاد، أنتم الأفضل».

وحقق كيراني جيمس من جرينادا الميدالية الفضية، مسجلاً 44.48 ثانية، بينما منح ماتيو هودسون-سميث، المبتلى بالإصابات في الأعوام الأخيرة، البرونزية لبريطانيا، وسجل 44.66 ثانية.

وكسر ثلاثة رجال فقط حاجز 10 ثوان، في سباق 100 متر و20 ثانية، في 200 متر، و44 ثانية في 400 متر، منهما اثنان شاركا في النهائي، وهما نورمان والجنوب أفريقي ويد فان نيكيرك، والثالث هو فريد كيرلي الفائز قبل أيام بسباق 100 متر.

ولم يشكل فان نيكيرك حامل الرقم القياسي العالمي تهديداً، بعد عودته مؤخراً للسباقات، عقب سلسلة إصابات، وحقق المركز الخامس، ولكن نورمان واجه منافسة شرسة من آخرين.

وكان نورمان مرشحاً للفوز في بطولة العالم السابقة، لكنه تضرر من إصابة عضلية، ولم يخض النهائي، وأراد التعويض في أولمبياد طوكيو، لكنه احتل المركز الخامس في النهائي.

وكان مستواه مبهراً هذا العام، وأنهى السباق في أقل من 44 ثانية مرتين في نفس مضمار هايوارد فيلد في مايو ويونيو ليرفع سقف التوقعات مجدداً.

وكان الفارق بسيطاً بين أول أربعة منافسين لكن نورمان تقدم بمتر على جيمس وحافظ على تفوقه، وجمع جيمس بذلك ميداليات من كل الألوان في بطولة العالم والأولمبياد.

وحافظ هودسون-سميث، بطل أوروبا السابق للناشئين، على لياقته، لينتزع المركز الثالث من الأميركي تشامبيون أليسون.