فيليكس تتراجع عن الاعتزال



يوجين (أ ف ب)

أكد المنتخب الأميركي لألعاب القوى، أن مواطنته الأسطورة أليسون فيليكس عادت عن اعتزالها، من أجل المشاركة في سباق التتابع 4 في 400 متر، ضمن بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

وكانت فيليكس أعلنت اعتزالها عقب اليوم الافتتاحي للعرس العالمي، بعدما نالت برونزية سباق التتابع المختلط مع منتخب بلادها، رافعة رصيدها من الميداليات إلى 19 في 10 مشاركات في المونديال بينها 13 ذهبية.

وباتت الفرصة سانحة أمام فيليكس لتعزيز غلتها بالميدالية الـ20.

وقال مسؤول في المنتخب الأميركية «أليسون فيليكس ستشارك في تصفيات التتابع 4 مرات 400 متر».