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19 لاعباً في قائمة «ناشئي اليد» للبطولة الآسيوية

منتخب اليد يواصل الاستعداد للبطولة الآسيوية (الاتحاد)
22 يوليو 2022 21:32

دبي (وام)

يدشن منتخب الناشئين لكرة اليد، مرحلة جديدة من استعداداته للبطولة الآسيوية، المقررة بالبحرين الشهر المقبل؛ حيث ينتظم الفريق في معسكر داخلي بداية من غداً السبت على صالة نادي الحمرية.
ويواصل الفريق استعداداته بمشاركة 19 لاعباً في قائمته، التي يخوض بها البطولة الآسيوية، المقررة من 16 إلى 27 أغسطس المقبل، والمؤهلة بدورها إلى نهائيات كأس العالم 2023 في كرواتيا.
وشهدت الفترة الماضية عدة معسكرات للمنتخب، تحت قيادة المدرب الوطني قاسم عاشور، الذي ركز خلالها على الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين، وإرجاء الجانب الفني للمعسكرات المقبلة، ويرجح أن ينتظم الفريق في معسكر آخر بمدينة العين عقب انتهاء معسكر الحمرية. 
وأكد قاسم عاشور المدير الفني للفريق أن تجهيزات المنتخب للبطولة الآسيوية تتواصل بشكل دائم للخروج بأفضل صورة، من أجل تشريف كرة اليد الإماراتية في هذا المحفل الآسيوي، مشيراً إلى أنه يركز خلال الفترة الحالية على دعم مستوى اللاعبين بدنياً وفنياً لأهمية البطولة المؤهلة بدورها لكأس العالم. 
وأضاف: خلال الفترة الماضية، أبدى اللاعبون حماساً كبيراً في التدريبات، وكان من المفترض أن يبدأ الإعداد منذ فترة طويلة، ولكن ظروف جائحة كورونا حالت دون ذلك، ومع عودة الحياة لطبيعتها، بدأنا الاستعدادات، والعمل على إيجاد حالة من التجانس بين اللاعبين. وعن إمكانية إقامة معسكرات خارجية خلال الفترة المقبلة قبل البطولة الآسيوية، أكد عاشور أن الأمر مرهون بموافقة الاتحاد، وقد يكون المعسكر في مقدونيا أو سلوفينيا أو مصر.
وأشار إلى أن كرة اليد بالنسبة للناشئين تحتاج إلى مزيد من الدعم بهدف استقطاب عناصر جديدة، حتى تكون رافداً للمنتخب الأول في السنوات المقبلة، موضحاً أن الأندية يقع عليها دور كبير في تجهيز اللاعبين باكتشاف المواهب الجديدة وتأهيلها.

منتخب الناشئين
كرة اليد
البطولة الآسيوية لكرة اليد
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