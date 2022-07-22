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جارسيا ليون.. «بطلة الثنائية»

جارسيا ليون.. «بطلة الثنائية»
22 يوليو 2022 20:36

 

توّجت البيروفية كيمبرلي جارسيا ليون بذهبية سباق 35 كلم مشياً في النسخة الثانية عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.
وقطعت جارسيا ليون التي توجت باللقب العالمي لسباق 20 كلم مشياً يوم الجمعة الماضي، مسافة السباق بزمن 2:39:16 ساعة أمام البولندية كاتارينا دييبلو «2:40:03 س»، والصينية شيجيي كيي يانج «2:40:37 س».
وفرضت جارسيا ليون التي وضعت بلادها على جدول الميداليات للمرة الأولى في تاريخها عندما نالت لقب 20 كلم مشياً، سيطرتها على السباق الحديث العهد في العرس العالمي، بعدما كانت المنافسة سابقاً على مسافة 50 كلم مشياً، ونجحت في إنهائه برقم قياسي أميركي جنوبي.
وتفوقت جارسيا ليون «28 عاماً» مرة أخرى على منافستيها في سباق 20 كلم مشياً، حيث نالت دييبلو الفضية بأفضل توقيت لها هذا الموسم، وكيي يانج الفضية برقم قياسي آسيوي.

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