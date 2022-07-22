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فينجارد يحافظ على صدارة «فرنسا للدراجات»

فينجارد يحافظ على صدارة «فرنسا للدراجات»
22 يوليو 2022 20:34

كاهور (أ ف ب) 

حافظ الدنماركي يوناس فينجارد على صدارة طواف فرنسا للدراجات الهوائية، قبل مرحلتين من نهاية المنافسات في باريس، فيما بات كريستوف لابورت «جامبو» أوّل فرنسي يحرز مرحلة في النسخة الحالية، بتسجيله أسرع توقيت في التاسعة عشرة في كاهور.
ويخوض فينجارد المرحلة ما قبل الأخيرة السبت متقدماً في الترتيب العام بفارق 3:21 دقائق عن مطارده المباشر حامل اللقب السلوفيني تادي بوجاتشار والذي احتل المركز الخامس مع نهاية هذه المرحلة.
في المقابل، انطلق لابورت في الكيلومتر الأخير من أصل 188.3 كلم في شوارع كاهور ليتقدم بفارق ثانية عن البلجيكي جاسبر فيليبسن والإيطالي ألبرتو داينيسي وبطل فرنسا فلوريان سينيشال.
وحقق الفرنسي في سن الـ 29 عاماً، وعقب انتقاله من كوفيديس إلى جامبو، انتصاره الأول في مسيرته في إحدى مراحل طواف فرنسا.
واستفاد لابورت من مساعدة البلجيكي فوت فان أيرت في الكيلومتر الأخير، ثم انطلق إلى مسافة 600 متر لمقاومة عودة المطاردين.
علّق الفرنسي قائلاً «لقد وثق بي الفريق اليوم»، مضيفاً «قال لي فوت + (الفوز) لك اليوم+. آخر مرة قال لي ذلك كانت في باريس-نيس» في مارس عندما فاز بالمرحلة الأولى.
وتعتبر مرحلة السبت تجربة قاسية على مدى 41 كيلومتراً بتوقيت فردي، أما المرحلة الحادية والعشرين الأخيرة، فهي جولة احتفالية إلى حد كبير في باريس، وتنتهي بثماني لفات حول الشانزيليزيه.
 

باريس
فرنسا
سباق فرنسا للدراجات
فريق الإمارات للدراجات
تادي بوجاتشار
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