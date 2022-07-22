ديوكوفيتش ينضم إلى «الأحلام الأربعة»



لندن (أ ف ب)

أكد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أنه سينضم إلى الإسباني رافايل نادال، والسويسري روجيه فيدرر، والبريطاني آندي موراي في تشكيلة الأحلام لأوروبا في كأس ليفر الذي سيجمع «الأربعة الكبار» سابقاً في فريق واحد.

سيواجه فريق بيورن بورج الأوروبي فريق جون ماكنرو العالمي في النسخة الخامسة من الحدث الذي سيقام في قاعة «أو 2 أرينا» في لندن بين 23 و25 سبتمبر المقبل، ويتطلع فريق أوروبا لتحقيق الفوز للمرة الخامسة توالياً في الحدث الذي يقام لثلاثة أيام، والذي سُمي على اسم أسطورة المضرب الأسترالي رود ليفر.

وسيظهر ديوكوفيتش، بطل ويمبلدون سبع مرات، في كأس ليفر للمرة الأولى منذ 2018، عندما أقيمت في شيكاغو.

وقال ديوكوفيتش الفائز بـ21 بطولة كبرى «إنها المنافسة الوحيدة التي يمكنك أن تلعب فيها في بيئة جماعية مع لاعبين تتنافس معهم عادة، وأن تنضم إلى رافا وروجيه وآندي -ثلاثة من أكبر منافسي على الإطلاق- ستكون مباراة فريدة فعلًا».

وسيطر اللاعبون الأربعة على منافسات الرجال لما يقارب العقدين من الزمن، حيث هيمنوا على 66 من أصل 76 بطولة كبرى، كما وفازوا بكل ألقاب بطولة ويمبلدون منذ العام 2003.

ولم يُعلن بعد عن المقعدين الاثنين الشاغرين في التشكيلة الأوروبية لإكمال العدد المسموح به وهو ستة، فيما ضمّ فريق ماكنرو كلا من الكندي فيليس أوجيه- ألياسيم، الأميركي تايلور فريتز والأرجنتيني دييجو شفارتسمان حتى الآن.

وقال السويدي بورج المصنف الأول عالمياً سابقاً «لا أعتقد أنه كان بإمكاني تخيل وجود هذه الرموز الأربعة للرياضة في فريق واحد معاً».

وتابع «أعرف أنهم، مثلي، يقدّرون أهمية هذه اللحظة وسوف يكونون مستعدين لها، هدفنا كل عام هو الفوز، مع رافا وروجر وآندي ونوفاك في الفريق، تعجبني فرصنا».