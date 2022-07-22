السبت 23 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ديوكوفيتش ينضم إلى «الأحلام الأربعة»

ديوكوفيتش ينضم إلى «الأحلام الأربعة»
22 يوليو 2022 19:15

 
لندن (أ ف ب) 

أكد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أنه سينضم إلى الإسباني رافايل نادال، والسويسري روجيه فيدرر، والبريطاني آندي موراي في تشكيلة الأحلام لأوروبا في كأس ليفر الذي سيجمع «الأربعة الكبار» سابقاً في فريق واحد.
سيواجه فريق بيورن بورج الأوروبي فريق جون ماكنرو العالمي في النسخة الخامسة من الحدث الذي سيقام في قاعة «أو 2 أرينا» في لندن بين 23 و25 سبتمبر المقبل، ويتطلع فريق أوروبا لتحقيق الفوز للمرة الخامسة توالياً في الحدث الذي يقام لثلاثة أيام، والذي سُمي على اسم أسطورة المضرب الأسترالي رود ليفر.
وسيظهر ديوكوفيتش، بطل ويمبلدون سبع مرات، في كأس ليفر للمرة الأولى منذ 2018، عندما أقيمت في شيكاغو.
وقال ديوكوفيتش الفائز بـ21 بطولة كبرى «إنها المنافسة الوحيدة التي يمكنك أن تلعب فيها في بيئة جماعية مع لاعبين تتنافس معهم عادة، وأن تنضم إلى رافا وروجيه وآندي -ثلاثة من أكبر منافسي على الإطلاق- ستكون مباراة فريدة فعلًا».
وسيطر اللاعبون الأربعة على منافسات الرجال لما يقارب العقدين من الزمن، حيث هيمنوا على 66 من أصل 76 بطولة كبرى، كما وفازوا بكل ألقاب بطولة ويمبلدون منذ العام 2003.
ولم يُعلن بعد عن المقعدين الاثنين الشاغرين في التشكيلة الأوروبية لإكمال العدد المسموح به وهو ستة، فيما ضمّ فريق ماكنرو كلا من الكندي فيليس أوجيه- ألياسيم، الأميركي تايلور فريتز والأرجنتيني دييجو شفارتسمان حتى الآن.
وقال السويدي بورج المصنف الأول عالمياً سابقاً «لا أعتقد أنه كان بإمكاني تخيل وجود هذه الرموز الأربعة للرياضة في فريق واحد معاً».
وتابع «أعرف أنهم، مثلي، يقدّرون أهمية هذه اللحظة وسوف يكونون مستعدين لها، هدفنا كل عام هو الفوز، مع رافا وروجر وآندي ونوفاك في الفريق، تعجبني فرصنا».

التنس
نوفاك ديكوفيتش
نادال
أندي موراي
فيدرر
آخر الأخبار
أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود
عربي ودولي
أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود
اليوم 09:37
أميركا تتعهد بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا
عربي ودولي
أميركا تتعهد بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا
اليوم 09:28
السعودية تحبط تهريب 15 مليون حبة كبتاجون إلى داخل المملكة
عربي ودولي
السعودية تحبط تهريب 15 مليون حبة كبتاجون إلى داخل المملكة
اليوم 09:23
وزيرة الخارجية الألمانية ترفض عودة الخدمة العسكرية الإلزامية
عربي ودولي
وزيرة الخارجية الألمانية ترفض عودة الخدمة العسكرية الإلزامية
اليوم 08:38
«الصحة العالمية» تعتزم الإعلان عن مستوى التأهب لمواجهة جدري القرود
عربي ودولي
«الصحة العالمية» تعتزم الإعلان عن مستوى التأهب لمواجهة جدري القرود
اليوم 08:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©