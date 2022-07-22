رئيس دورتموند يتحدى البايرن



باد راكاز (د ب أ)

يعد بايرن ميونيخ المرشح الأبرز للتتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا»، ولكن هانز يواخيم فاتزكه الرئيس التنفيذي لفريق بوروسيا دورتموند تعهد بأن يحاول النادي أيضاً المنافسة بكل قوة على اللقب.

وقال فاتزكه في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» في معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد المقام حالياً في سويسرا إن البايرن، حامل اللقب في آخر عشرة مواسم، لم يخسر أي جودة ببيع روبرت ليفاندوفسكي، لأنهم تمكنوا من التعاقد مع المهاجم ساديو ماني والمدافع ماتياس دي ليخت كجزء من الـ120 مليون يورو «122 مليون دولار» التي أنفقها النادي.

وقال فاتزكه: بايرن ميونيخ هو المرشح الأول لنيل اللقب بهذه التعاقدات، ويجب أن تكون قادراً على القيام بما فعله بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات حتى الآن، ولكن هذا ليس شيئاً جديداً، هذا لن يقلب القوة المالية في «البوندسليجا» رأساً على عقب ولكنه سوف يعززها أكثر.

وتابع: لايبزج، ليفركوزن، وبالطبع نحن، كلنا نود أن نرى ألا يصبح البايرن بطلاً للبوندسليجا، وفي نقطة ما خلال الموسم يجب أن يكون لدينا الجودة، الشجاعة، الحظ لنضرب مرة أخرى، عندئذ، سوف يظل يتعين على بايرن ميونيخ مساعدتنا أو لايبزج أو ليفركوزن أو أيا كان الفريق، ولكن بعد ذلك سوف يحدث في مرحلة ما أن يصبح ناد آخر بطلاً.

وكانت آخر مرة توج فيها دورتموند باللقب في 2011 و2012 ويأمل في المنافسة مرة أخرى بعدما احتل المركز الثاني في الموسم الماضي.

وأبرم د دورتموند أيضاً صفقات كبيرة مع لاعبين مثل نيكو شلوتربيك ونيكلاس شوله وكريم أديمي، ولكن فاتزكه قال إنهم أنفقوا فقط 15 مليون يورو أكثر مما تحصل عليه النادي جراء بيع إرلينج هالاند لمانشستر سيتي.

كما تعاقد دورتموند مع المهاجم سيبستيان هالر، الذي أظهرت الفحوصات إصابته بورم، وقال فاتزكه إن بداية الموسم قد تكون صعبة بعض الشيء ولكن يجب التعامل معها على أنها تحد للفريق.

وتابع فاتزكه إنه يعلق آمالا كبيرة على إدين ترزيتش، المدير الفني الحالي للفريق والذي سبق ودرب الفريق بشكل مؤقت في موسم 2020-2021، وتوج معه وقتها بلقب كأس ألمانيا.

وأوضح فاتزكه: ما يجعلني أشعر بالتفاؤل هي مؤهلاته الاحترافية الكبيرة، فوق كل هذا، خبرته الكبيرة كمدير فني وكعضو في بوروسيا دورتموند، إدين يعرف كل التفاصيل الخاصة بالنادي.