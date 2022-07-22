لوكلير الأسرع في تجارب «فورمولا فرنسا»



باريس (رويترز)

استهل فيراري حملته في سباق جائزة فرنسا الكبرى بقوة، في مسعاه لتحقيق الفوز الثالث توالياً، بعد أن سجل شارل لوكلير أسرع زمن في التجارب الأولى على حلبة لوكاستوليه.

وسجل السائق القادم من موناكو والفائز بالجولة السابقة في النمسا دقيقة واحدة و33.930 ثانية باستخدام الإطارات اللينة.

وجاء ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر بطولة العالم «الفورمولا-1» للسيارات ثانياً بفارق 0.091 ثانية، باستخدام الإطارات اللينة أيضاً في يوم حار في جنوب فرنسا، وأكمل لوكلير 23 لفة مقابل 19 لفرستابن.

واحتل كارلوس ساينز سائق فيراري، الفائز بسباق جائزة بريطانيا الكبرى هذا الشهر، المركز الثالث، لكن السائق الإسباني عوقب بالتراجع 10 مراكز على الأقل عند انطلاق السباق يوم الأحد، لحصوله على وحدة تحكم الكتروني جديدة.

وجاء جورج راسل سائق مرسيدس رابعاً، بينما غاب زميله لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات عن حصة التجارب الافتتاحية لأول مرة، لإفساح المجال للسائق الاحتياطي دي فريس، وأنهى دي فريس التجارب الأولى في المركز التاسع.

وقال توتو فولف رئيس مرسيدس إن هاميلتون، الذي سيخوض سباقه رقم 300 في «الفورمولا -1»، كان يتابع دي فريس ويساعده.

وحل الفرنسي بيير جاسلي خامساً، متقدماً على المكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول الذي دارت سيارته حول نفسها في المنعطف الثالث، لكنه تمكن من إبعاد سيارته عن الحواجز.

واحتل لاندو نوريس سائق مكلارين المركز السابع، وتفوق مرة أخرى على زميله الأسترالي دانييل ريكاردو الذي جاء عاشرا، وحل السائق الاحتياطي البولندي روبرت كوبيتسا محل فالتيري بوتاس في ألفا روميو واحتل المركز 19.