مجلس أمناء جائزة الثقافة الرياضية العربية يزور الشارقة



الشارقة (الاتحاد)



زار وفد مجلس أمناء جائزة الثقافة الرياضية العربية الشارقة، بدعوة من مجلس الشارقة الرياضي، بهدف عقد الاجتماعات التنسيقية المشتركة، ووضع تفاصيل الملتقى الثقافي الرياضي العربي، والبرنامج النهائي للفعاليات والأنشطة ومواعيد التنفيذ.

استقبل عبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس الوفد، والذي ضم أشرف محمود رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية رئيس مجلس الأمناء، وفيصل غسال مدير عام الرياضة بجامعة الدول العربية، وعلي عمر ممثل الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والدكتور عمرو الحداد عضو اللجنة الرياضية بجامعة الدول العربية، وسامح السريطي عضو مجلس الأمناء لجائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية، وأيمن بدرة الأمين العام للاتحاد العربي للثقافة الرياضية، وزيد خيامي نائب رئيس اللجنة الرياضية، وحسن شرارة عضو اللجنة الشبابية، وحسن مسعود عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي وعبداللطيف المتوكل نائب رئيس الاتحاد العربي.

عقد الوفد اجتماعاً تنسيقياً مع المجلس على هامش الزيارة، لمناقشة تفاصيل الملتقى الثقافي الرياضي العربي، والبرنامج الأساسي للفعاليات والأنشطة المصاحبة ومواعيد التنفيذ، بجانب عقد مؤتمر صحفي بمدينة خورفكان للإعلان عن التفاصيل النهائية.

قام الوفد بزيارة عدد من المؤسسات والمواقع في الإمارة الباسمة، ضم مختبرات المهارات في ناشئة الشارقة، وبيت الحكمة، وأكاديمية الشارقة لعلوم الفضاء والفلك ومجمع القرآن الكريم والغرفة الماطرة، ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، بجانب زيارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الأكبر في الدولة على مستوى اللعبة، كما تم الإطلاع على مجريات صيف الشارقة الرياضي، من خلال زيارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، كما قام الوفد بزيارة لمدينة خورفكان وأبرز معالمها منها استراحة السحب، وبرج الرابي ومدرج خورفكان ونصب المقاومة.

وقال عبدالملك جاني أن زيارة وفد أمناء جائزة الثقافة الرياضية العربية، تمثل إضافة حقيقية للثقة المستمدة من الإنجازات الدائمة التي تحققها الإمارة، وأنبهر الوفد لما تتمتع به الإمارة من إمكانيات ثقافية وأكاديمية وعملية وتقنية ومقومات أساسية، تقود لإنجاز ونجاح أي حدث أياً كان رياضياً أو ثقافياً أو اجتماعياً، وفخورون باختيار الشارقة عاصمة للثقافة الرياضية العربية، وهذا في حد ذاته يأتي تلبية لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يولي الطفل والنشء والشباب كل الرعاية للتمكن من إبراز الطاقات والإمكانيات، بالإضافة إلى الدعم اللا محدود للرياضة والثقافة في الإمارة.

وأضاف: نشكر الوفد على الزيارة العامرة للإمارة، ونحن في المجلس لا نبخل بالجهد دائماً، من أجل وضع الإمارة على المقدمة، والحصول على جائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية يمثل بلا شك شرفاً كبيراً وإنجازاً مستحقاً، يضاف إلى سلسلة إنجازات الإمارة، بفضل التخطيط وترجمة هذه الإمكانيات المتوفرة.

وبدوره تقدم أعضاء الوفد بالشكر والتقدير لإمارة الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي على هذه الزيارة والبرنامج الحافل والتعرف على مختلف المعالم والمواقع في الإمارة في مختلف المجالات، حيث أشادوا بالإمكانيات الرائعة والتأهيل المميز للمؤسسات الرياضية والاجتماعية والثقافية، مما يؤكد أن اختيار الشارقة لجائزة الثقافة العربية الرياضية لم يكن عن فراغ، وجاء تأكيداً لجدارة الإمارة وتفوقها.