العين يقدم موعد «الودية الأولى»



معتز الشامي (دبي)

وافق الجهاز الفني للعين على تقديم الودية الأولى للفريق، في المعسكر الخارجي المقام حالياً في ألمانيا أمام هانكوفين لمدة 24 ساعة، لتقام الاثنين بدلاً من الثلاثاء.

وينتظر أن يخوض «الزعيم» التجربة الثانية في معسكر ألمانيا يوم 27 يوليو الجاري، قبل أن يغادر إلى النمسا، لبدء المرحلة الثانية من المعسكر الخارجي، من 31 يوليو إلى 20 أغسطس المقبل، وتشهد تلك الفترة خوض 6 تجارب، من بينها لقاء الكويت الكويتي، والفيحاء السعودي، وركز الجهاز الفني على زيادة «الوديات» في المعسكر، بهدف رفع الكفاءة الفنية للفريق، والوصول إلى «التركيبة السحرية»، في مختلف مراكز اللعب.

ويسعى الجهاز الفني خلال المعسكر للوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبين، وتطويرها بزيادة الانسجام والتجانس بين جميع العناصر، خاصة أن ريبروف أشرك الموسم الماضي ما يصل إلى 22 لاعباً على امتداد المباريات، ولمواجهة «المطبات التي» تعرضت لها «كتيبة البنفسج»، ما بين إصابات وغيابات لبعض العناصر، واستطاع أن يواصل بالطريقة الإيجابية نفسها، وينهي الموسم بلقب الدوري وكأس المحترفين.

ويسعى العين لزيادة التركيز على إيجاد حالة من التفاهم بين اللاعبين، خاصة الصفقات الجديدة، بالإضافة إلى الأساسيين، والتأكيد على استمرار «هوية البطل» وشخصية الفريق الباحث عن الفوز دائماً، حيث إن أهداف الجهاز الفني تكمن في المنافسة على جميع البطولات المحلية، والتحليق برباعية تاريخية، عبر خوض سباق كأس السوبر، والمنافسة للظفر بباقي الألقاب المحلية، تمهيداً لدخول المنافسة الآسيوية بداية سبتمبر من العام المقبل، بتركيز مختلف.

ويحاول ريبروف الوصول إلى «التوليفة السحرية» التي تجمع بين الثبات الفني وقوة الأداء، مع التمسك بنفس طريقة اللعب التي طبقها العين الموسم الماضي وأثبتت نجاحاً كبيراً وهي «4-2-3-1»، والتي تعد أكثر استراتيجيات اللعب حداثة، وتتميز بالموازنة بين الهجوم والدفاع، وتوفر أسلوباً هجومياً أكثر، وتضمن توفير تغطية جيدة من الناحية الدفاعية، كما يلجأ ريبروف في بعض الأحيان إلى طريقة «4-4-2».

وتصدر العين أكثر من قائمة بعد نهاية الموسم الماضي، منها أنه الأكثر تسديداً «334 تسديدة»، منها 160 مرة على المرمى، والأكثر تسجيلا للأهداف من داخل المنطقة «56 هدفاً، والوحيد الذي خرج في 13 مباراة بـ«شباك نظيفة»، والوحيد الذي سجل في 25 مباراة، كما شكل لابا كودجو وسفيان رحيمي ومعهما جوانكا، خطورة كبيرة على مرمى المنافسين، وظهر مدى التناغم والتفاهم، فيما بينهم في المواجهات، خاصة الكبرى منها، وهو ما يعسى إليه ريبروف بزيادة خطورة «القوة الضاربة»، حتى بعد رحيل جوانكا.

فيما تربع لابا كودجو على صدارة قائمة الهدافين «26 هدفاً، وجاء رحيمي في المركز الأول، مناصفة مع ضياء سبع لاعب النصر، في صناعة الأهداف «9 مرات».