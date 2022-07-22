هازارد للبيع بـ 50 مليون يورو!



أنور إبراهيم (القاهرة)



في تطور مفاجئ لوضع البلجيكي إيدن هازارد، مع ناديه ريال مدريد، قررت إدارة «البلانكوس» إعطاء «الضوء الأخضر» لرحيله هذا الصيف، والاستفادة من عائد بيعه في تمويل المشروعات المستقبلية المهمة التي دخلها النادي، ومن بينها إعادة البناء والتحديث الكامل لـ «السانتياجو برنابيو»، ليكون الأفضل في العالم، وزيادة قدرته على استقبال أحداث رياضية مختلفة غير كرة القدم، مثل كرة السلة والتنس وكرة القدم الأميركية.

ووفقاً للأنباء الواردة من داخل النادي، سيقوم الريال بدراسة جميع العروض التي سيتلقاها خلال الفترة القادمة، ولن يلتفت إلى أي عرض يقل عن 50 مليون يورو.

وغادر الريال مؤخراً عدد من اللاعبين النجوم، أبرزهم الويلزي جاريث بيل، والبرازيلي مارسيلو، والإسباني إيسكو، والصربي لوكا يوفيتش، غير أن الحديث الذي يتردد داخل أروقة النادي، يشير إلى أن عمليات الرحيل الكبرى لم تبدأ بعد، ولهذا كان الحديث عن عرض هازارد للبيع.

وقرر الريال القيام بتغييرات جذرية خلال الصيف الحالي، والاستفادة من تلك الفترة في القيام ببعض التحركات، بعضها يتضمن بذل بعض التضحيات المؤلمة، ولكنها ستصب في نهاية المطاف في مصلحة مستقبل النادي.