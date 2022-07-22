«الهيئة» و«المبارزة» يبحثان تطوير آلية اكتشاف المواهب



أبوظبي (الاتحاد)

بحث الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحاد الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة، وضع بنود استراتيجية مستقبلية تهدف إلى تعزيز الحوكمة داخل الاتحاد وتطوير آلية اكتشاف المواهب وتنميتها.

ويأتي هذا الاجتماع في ضوء اختيار المبارزة ضمن قائمة الرياضات ذات الأولوية، التي أعلن عنها المجلس التنسيقي في يونيو الماضي، إلى جانب رياضات ألعاب القوى، والقوس والسهم، والرماية، والجودو، حيث تقوم الهيئة بعقد اجتماعات مع اتحادات الرياضات ذات الأولوية، بهدف وضع بنود استراتيجيات مستقبلية، تساعد على بناء أبطال رياضيين جدد، بما يتناسب مع استراتيجية القطاع الرياضي 2032، الرامية إلى توسيع قاعدة المشاركة في الألعاب الأولمبية.

واستعرض الاجتماع الاستمارات التي يتم تقديمها لاتحادات الرياضات ذات الأولوية والتي تتضمن تفاصيل دقيقة عن آلية العمل داخل الاتحاد والمرتكزات التي سيتم بناء الاستراتيجية الجديدة وفقها، إضافة إلى تحديد المواهب المميزة بكل فئة عمرية والخطط التي سيتم اتباعها لإعدادها بدنياً وذهنياً، بهدف تعزيز الفرص بتحقيق الإنجازات، وسيتم رسم الملامح الكاملة للاستراتيجية من خلال ورشات عمل لاحقة تجمع الهيئة بالاتحاد.

وشهد الاجتماع عرض الخطط الحالية التي يعمل وفقها الاتحاد، والتي تتضمن التركيز على الفئات العمرية الصغيرة بهدف توفير الإعداد الكافي لصقلها وتطويرها، مع الإشارة إلى أن نتائج هذه الخطط ومؤشرات الأداء التي تتضمنها ستساعد برسم ملامح الاستراتيجية المستقبلية. وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: تتطلع الهيئة مع الاتحادات إلى إيجاد أفضل سبل اكتشاف وتطوير المواهب، بهدف إعداد جيل مستقبلي قادر على تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل القارية والدولية، ونعمل مع اتحاد المبارزة على تعزيز التنافسية في الرياضة عبر دراسة نقاط القوة الحالية والفرص المستقبلية، إضافة إلى تحديد سبل تطوير حضور رياضة المبارزة في المجتمع مما يساهم باستقطاب المزيد من المواهب.

وأضاف: نقدر العمل الكبير الذي يقوم به الاتحاد لتوسيع قاعدة استقطاب المواهب بالتعاون مع الأندية ومختلف الجهات المعنية، تحديداً الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، في ظل إدراج الرياضات ذات الأولوية ضمن مشروع الألعاب المدرسية.

وقال المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي: نثمن الجهود التي توليها الهيئة لدعم الاتحادات، ونعمل على الاستفادة من التطور التقني والرقمي، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات، بهدف تطوير آلية العمل داخل الاتحاد، عبر الاستفادة من الطرق التقنية الحديثة في تسجيل أدق البيانات عن اللاعبين والبطولات، مما يساعد على تحسين آلية انتقاء المواهب وتنميتها، كما نتطلع إلى تطوير سبل تنمية المواهب، عبر استخدام طرق تدريب متطورة تعتمد على زيادة تشجيع المواهب الشابة خلال التمارين عبر إيجاد تحديات مفيدة وممتعة للاعبين، مما يسهم بزيادة الإبداع ويسرع عملية التطوير.