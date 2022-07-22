«مربط دبي» يتألق في «ستروهن الدولية»



دبي (الاتحاد)



حقق مربط دبي للخيول العربية نتائج متميزة، وتألق بشكل لافت في بطولة ستروهن الدولية، لجمال الخيل العربية المصنفة بمستوى «ب»، على سلم مستويات البطولات العالمية المعتمدة، من المنظمة الدولية «إيكاهو»، والتي اختتمت فعالياتها في مدينة ستروهن الألمانية، بمشاركة مرابط عالمية قوية في أقوى بطولات الموسم الخارجي، وجدد مربط دبي حضوره المتميز في ستروهن بنيله الذهب والفضة والبرونز.

وحصدت بطلة أبوظبي الدولية، ودبي للجواد العربي المهرة «دي جهراء»، وهي ابنة الفحل العالمي «إكسكاليبور إي إيه»، والفرس «دي جواهر» الميدالية الذهبية في بطولة المهرات، متفوقة بأريحية تليق بمستواها العالمي على مجموعة من المهرات ذات المواصفات الجمالية الجيدة.

وظفر المهر «دي راسل»، وهو من الفحل أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر «إف إيه إل رشيم»، والفرس «ليدي فيرونيكا» بالميدالية الفضية، مؤكداً مكانته التنافسية الخاصة ومواصلة قوته الجمالية العالمية.

وعزز المهر «دي فارع»، وهو من الفحل «إكسكاليبور»، والفرس «إيلي فلامينكا» حصيلة مربط دبي من ستروهن الدولية، بانتزاع الميدالية البرونزية، خلف رفيقه «دي راسل» بتألق يؤكد مكانة مربط دبي في البطولات العالمية بكل مستوياتها.

ويرسخ مربط دبي للخيول العربية حضوره الذهبي الدولي منذ سنوات، معتمداً على إنتاجه المحلي، ضمن طفرة إنتاجية تقوم على عدد من الأفحل، بقيادة أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم»، وابنه البطل العالمي الفحل «دي سراج»، والفحل العالمي «رويال كالرز».

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المدير العام المشرف العام لمربط دبي عن سعادته بحصيلة مشاركة المربط في بطولة ستروهن، واصفاً مستواها التنافسي بعلو منسوبه من الجودة.

وقال: بطولة ستروهن محطة من المحطات التي نحرص على المشاركة فيها خلال كل المواسم الخارجية، لما تتمتع به تنافس بين المرابط الدولية النشيطة، وحققنا الهدف من المشاركة، وجمعنا حصيلة طيبة من الألقاب التي تعزز مكانة إنتاجنا المحلي عالمياً.

بدوره، أشاد عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي بحصيلة مشاركة المربط في البطولة، وقال: كانت منافسات البطولة مثيرة بسبب مستوى الجودة التي تمتعت بها الخيول المتنافسة، وكالعادة كان لخيولنا بصمتها التي دأب المربط على تسجيلها في ستروهن الدولية، ولا يزال أمامنا عدد من البطولات الدولية، حتى نهاية العام ونستعد لها بمجموعة من أجمل إنتاجنا الذي سيسطر إنجازات عالمية جديدة».