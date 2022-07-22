السبت 23 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«مربط دبي» يتألق في «ستروهن الدولية»

«مربط دبي» يتألق في «ستروهن الدولية»
22 يوليو 2022 14:50

 
دبي (الاتحاد)


حقق مربط دبي للخيول العربية نتائج متميزة، وتألق بشكل لافت في بطولة ستروهن الدولية، لجمال الخيل العربية المصنفة بمستوى «ب»، على سلم مستويات البطولات العالمية المعتمدة، من المنظمة الدولية «إيكاهو»، والتي اختتمت فعالياتها في مدينة ستروهن الألمانية، بمشاركة مرابط عالمية قوية في أقوى بطولات الموسم الخارجي، وجدد مربط دبي حضوره المتميز في ستروهن بنيله الذهب والفضة والبرونز.
وحصدت بطلة أبوظبي الدولية، ودبي للجواد العربي المهرة «دي جهراء»، وهي ابنة الفحل العالمي «إكسكاليبور إي إيه»، والفرس «دي جواهر» الميدالية الذهبية في بطولة المهرات، متفوقة بأريحية تليق بمستواها العالمي على مجموعة من المهرات ذات المواصفات الجمالية الجيدة.
وظفر المهر «دي راسل»، وهو من الفحل أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر «إف إيه إل رشيم»، والفرس «ليدي فيرونيكا» بالميدالية الفضية، مؤكداً مكانته التنافسية الخاصة ومواصلة قوته الجمالية العالمية.
وعزز المهر «دي فارع»، وهو من الفحل «إكسكاليبور»، والفرس «إيلي فلامينكا» حصيلة مربط دبي من ستروهن الدولية، بانتزاع الميدالية البرونزية، خلف رفيقه «دي راسل» بتألق يؤكد مكانة مربط دبي في البطولات العالمية بكل مستوياتها.
ويرسخ مربط دبي للخيول العربية حضوره الذهبي الدولي منذ سنوات، معتمداً على إنتاجه المحلي، ضمن طفرة إنتاجية تقوم على عدد من الأفحل، بقيادة أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم»، وابنه البطل العالمي الفحل «دي سراج»، والفحل العالمي «رويال كالرز».
وأعرب المهندس محمد التوحيدي المدير العام المشرف العام لمربط دبي عن سعادته بحصيلة مشاركة المربط في بطولة ستروهن، واصفاً مستواها التنافسي بعلو منسوبه من الجودة.
وقال: بطولة ستروهن محطة من المحطات التي نحرص على المشاركة فيها خلال كل المواسم الخارجية، لما تتمتع به تنافس بين المرابط الدولية النشيطة، وحققنا الهدف من المشاركة، وجمعنا حصيلة طيبة من الألقاب التي تعزز مكانة إنتاجنا المحلي عالمياً.
بدوره، أشاد عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي بحصيلة مشاركة المربط في البطولة، وقال: كانت منافسات البطولة مثيرة بسبب مستوى الجودة التي تمتعت بها الخيول المتنافسة، وكالعادة كان لخيولنا بصمتها التي دأب المربط على تسجيلها في ستروهن الدولية، ولا يزال أمامنا عدد من البطولات الدولية، حتى نهاية العام ونستعد لها بمجموعة من أجمل إنتاجنا الذي سيسطر إنجازات عالمية جديدة».

جمال الخيل العربية الأصيلة
مربط دبي للخيول العربية
ألمانيا
آخر الأخبار
أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود
عربي ودولي
أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود
اليوم 09:37
أميركا تتعهد بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا
عربي ودولي
أميركا تتعهد بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا
اليوم 09:28
السعودية تحبط تهريب 15 مليون حبة كبتاجون إلى داخل المملكة
عربي ودولي
السعودية تحبط تهريب 15 مليون حبة كبتاجون إلى داخل المملكة
اليوم 09:23
وزيرة الخارجية الألمانية ترفض عودة الخدمة العسكرية الإلزامية
عربي ودولي
وزيرة الخارجية الألمانية ترفض عودة الخدمة العسكرية الإلزامية
اليوم 08:38
«الصحة العالمية» تعتزم الإعلان عن مستوى التأهب لمواجهة جدري القرود
عربي ودولي
«الصحة العالمية» تعتزم الإعلان عن مستوى التأهب لمواجهة جدري القرود
اليوم 08:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©