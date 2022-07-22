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صفقة ألفيش بـ «المجان»

صفقة ألفيش بـ «المجان»
22 يوليو 2022 14:30

 
المكسيك (رويترز) 

قال نادي بوماس أونام المنافس في دوري الأضواء المكسيكي لكرة القدم، إنه تعاقد مع المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيش في «صفقة مجانية»، بعد شهر من نهاية مدته الثانية مع برشلونة الإسباني.
وخلال فترته الأولى مع النادي الكتالوني ما بين 2008 و2016 توج ألفيش بلقب الدوري الإسباني 6 مرات، وبلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، إلى جانب عدة ألقاب أخرى بارزة.
وكتب بوماس عبر موقع تويتر «كنا في انتظارك يا داني ألفيش».
وساعد ألفيس منتخب البرازيل على الفوز بالذهبية الأولمبية في ألعاب طوكيو الصيفية العام الماضي، كما سبق له الفوز مع منتخب بلاده بلقب كأس كوبا أميركا مرتين وبكأس القارات مرتين.
ولعب ألفيش «39 عاماً» أكثر من 100 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، منذ ظهوره الأول مع الفريق في 2006، وكان ضمن التشكيلة التي شاركت في نهائيات كأس العالم في نسختي 2010 و2014.
وانضم ألفيش إلى ساو باولو البرازيلي في 2019، بعد أن أمضى 17 عاماً في أوروبا لعب خلالها مع إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، لكنه أنهى عقده مع الفريق في سبتمبر الماضي بسبب خلافات حول مستحقات مالية متأخرة.
وعاد إلى برشلونة في نوفمبر، ووقع معه عقداً يستمر حتى نهاية موسم 2021-2022 لينضم إلى زميله السابق تشابي هرنانديز الذي عين مدربا لبرشلونة.
وشارك ألفيش في 14 مباراة بالدوري مع برشلونة الذي احتل المركز الثاني في نهاية الموسم الماضي متخلفاً بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد المتوج باللقب.

البرازيل
برشلونة
داني ألفيش
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