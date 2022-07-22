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يوسف يبحث عن التوهج من بوابة «البركان»

يوسف يبحث عن التوهج من بوابة «البركان»
22 يوليو 2022 14:27

 
علي معالي (دبي)


يشكل محمد يوسف ثنائياً قوياً في حراسة مرمى عجمان مع علي الحوسني، بعد أن نجح «البرتقالي» في التعاقد معه لمدة موسم واحد، قادماً من خورفكان في صفقة «انتقال حر».
ويدرك يوسف «31 عاماً»، أن المنافسة «شرسة» مع الحوسني، إلا أنه يثق في قدراته وإمكانياته، بأن يكون أحد المتألقين مع «البركان».
وقال يوسف: قمت بتجهيز نفسي في إيطاليا، ومع المعسكر المقبل فإن الأمور أفضل بكثير، ورغم غيابي عن الملاعب، فإنني وضعت لنفسي برنامجاً خاصاً، حتى تكون لياقتي البدنية جاهزة وجيدة، عندما أعود إلى الملاعب مجدداً 
وأضاف: أشكر القائمين على نادي عجمان، لمنحهم فرصة الدفاع عن ألوان الفريق، وبالطبع نسعى جميعاً لتحقيق طموحات الإدارة وجماهيرنا التي تنتظر منا الكثير في الموسم الجديد.
المعروف أن المحطة الأخيرة ليوسف كانت في خورفكان لمدة موسمين، وفي الأول 2019- 2020، لعب 19 مباراة «1710 دقيقة»، وفي التالي شارك في 15 مباراة «1350 دقيقة»، وقبلها دافع عن عرين النصر لمدة موسمين، ومن قبله الشارقة من 2013 إلى 2017. 

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
النصر
خورفكان
الشارقة
محمد يوسف
علي الحوسني
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