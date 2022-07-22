«دولي الدراجات» يشهر اتحاد جنوب آسيا



دبي (الاتحاد)



أشهر الاتحاد الدولي للدراجات، اتحاد جنوب آسيا للدراجات الهوائية، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي في أريزون بفرنسا، ويضم الاتحاد الجديد في عضويته ثماني دول هي الهند والمالديف ونيبال وأفغانستان وباكستان وبنجلاديش وسريلانكا وبوتان، ومن المنتظر أن يتخذ الاتحاد الدولي خطوة مماثلة بإشهار اتحاد غرب آسيا، والذي يضم في عضويته 17 دولة، هي الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وقطر وعُمان والعراق وإيران والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن وإسرائيل وأرمينيا وجورجيا وأذربيجان.

وحصلت بوتان الواقعة في جنوب آسيا على عضوية الاتحاد الآسيوي، باعتراف من الاتحاد الدولي، وتأتي هذه المكاسب القارية على المستوى الدولي، بفضل الجهود التي بذلها أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، بهدف إثراء اللعبة دولياً وقارياً.

وتجلت الجهود في عدد من المبادرات والأنشطة، من خلال تشجيع برامج التدريب والتأهيل في مختلف الدول الآسيوية، بالتنسيق مع التضامن الأولمبي، ضمن برامج الاتحاد الدولي للدراجات، والتي تهدف الى نشر وتعزيز مكانة اللعبة، في مختلف دول العالم، عن طريق عقد دورات مجانية في مجالات التدريب والتحكيم وميكانيكا الدراجات، في عدد من الدول الآسيوية قبل نهاية العام الحالي، حيث تمت الموافقة على إقامة دورة حكام وطنية في أوزبكستان، ودورة فني دراجات في كوريا الجنوبية، ودورة متقدمة لحكام الدراجة الجبلية في نيبال، ودورة متقدمة لحكام المضمار في إندونيسيا.

ومن المقرر إقامة البطولة الآسيوية للدراجة الجبلية في أكتوبر بكوريا الجنوبية، أما عن أجندة البطولات الآسيوية لعام 2023، أقر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي تنظيم البطولة الآسيوية للطريق في تايلاند، والبطولة الآسيوية للمضمار في ماليزيا، والبطولة الآسيوية للدراجة الجبلية في الهند، والبطولة الآسيوية لدراجة الـ BMX في الفلبين، ويتم إدراجها في أجندة الاتحاد الدولي عقب اجتماعه السنوي في سبتمبر المقبل.