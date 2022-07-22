ريال مدريد وبرشلونة.. «الكلاسيكو الودي» ليس استعراضياً!



لاس فيجاس (أ ف ب)

يلتقي قطبا الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد وجهاً لوجه في مباراة «كلاسيكو» ودية استعدادية للموسم الجديد، سيكون مسرحها مدينة لاس فيجاس غداً «السبت»، والتي يمكن أن تعطي لمحة عن مستقبل التنافس الشديد بين العملاقين في الموسم المقبل.

يرتبط اسم لاس فيجاس عادة باستضافة اشهر مباريات الوزن الثقيل في رياضة الملاكمة، أكثر من المواجهات بين نخبة الأندية الأوروبية الكروية.

ولكن لأمسية واحدة على الأقل، وعلى مرمى حجر من الأضواء المتلألئة في «فيجاس ستريب»، ستحظى اللعبة بمواجهة من العيار الثقيل، حيث يلتقي برشلونة وريال مدريد في ملعب «أليجاينت» الذي يتسع لـ65 ألف متفرج، وهو الملعب الخاص لنادي لاس فيجاس رايدرز في كرة القدم الأميركية.

ستعطي هذه المباراة فكرة عما سيكون عليه الفصل الجديد من المنافسة بين قطبي الكرة الإسبانية.

فمع رحيل النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو عن برشلونة وريال توالياً، سيكون عدد كبير من اللاعبين الوافدين الجدد إلى صفوف الفريقين تحت الأضواء، عندما ينزل الفريقان إلى أرض الملعب.

قد تكون المباراة الودية، أول مواجهة في «كلاسيكو» بين نجم ريال مدريد الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة، وهداف برشلونة الجديد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المنضم حديثاً من بايرن ميونيخ الألماني، وانضم بنزيمة إلى تدريبات ريال مدريد في لوس أنجلوس هذا الأسبوع، بعد أن منحه النادي إجازة طويلة.

أسهم أداء بنزيمة المذهل الموسم الماضي والأهداف الحاسمة التي سجلها إلى حد كبير في مساعدة ريال على إحراز لقب دوري أبطال أوروبا الرابع عشر في تاريخه، معززاً رقمه القياسي في البطولة القارية في مايو الماضي.

ورغم أن تقارير سابقة أشارت إلى أن بنزيمة لن يلعب أي دور في «الكلاسيكو» غداً، فقد اختاره مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي أساسياً في خط المقدمة في مباراة تدريبية في حرم جامعة كاليفورنيا، إلى جانب الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، والنجم البرازيلي فينيسيوس.

ومن المرجح أيضاً أن يمنح أنشيلوتي الفرصة أمام المدافع الألماني أنتونيو روديجر القادم من تشيلسي الإنجليزي ولاعب وسط موناكو السابق أوريليان تشواميني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات «التعاقدات تمنح جودة عالية للفريق، واللاعبون الجدد أفضل ما يمكن أن نجده في السوق، روديجر قلب دفاع ممتاز وتشواميني رائع، شاب للغاية ولديه الكثير من الإمكانيات».

وألمح أنشيلوتي إلى أنه قد يستغل جولة ريال مدريد التي يخوض خلالها ثلاث مباريات في الولايات المتحدة كفرصة لتجربة الهجوم، مشيراً إلى الاضطراب غير المعتاد في منتصف الموسم الذي سيحدث هذا العام بسبب أول بطولة كأس عالم تقام في خضم إقامة البطولات الأوروبية.

وقال أنشيلوتي «بنزيمة هو الخيار الأول، ولكن علينا أن نفهم أنه سيكون موسماً غريباً مع إقامة كأس العالم، وعلينا النظر في خيارات مختلفة».

وقال أنشيلوتي إن أحد هذه الخيارات قد يكون إشراك النجم البلجيكي إدين هازارد في مركز قلب الهجوم.

وإذا كانت المباريات الاستعدادية تأخذ طابعاً هادئاً عموماً، ولا تٌعلق على نتيجتها أهمية كبيرة، يؤكد أنشيلوتي أن العداوة المتبادلة بين ريال وبرشلونة تضمن أن تكون المواجهة بينهما مثيرة وقال في هذا الصدد «ستكون مباراة تنافسية للغاية، لن تكون استعراضية أبداً ضد برشلونة، ستكون مباراة رائعة».

في المقابل، ستكون الفرصة سانحة أمام مدرب برشلونة وأسطورته السابقة، تشافي هرنانديز، للتعرف عن كثب عن لاعبيه الجدد الذين تم التعاقد معهم في الآونة الأخيرة وعلى رأسهم ليفاندوفسكي، والجناح البرازيلي رافينيا من ليدز الإنجليزي، بالإضافة إلى لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيي من ميلان والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن من تشيلسي.

وكشف برشلونة عن تعاقده رسمياً مع ليفاندوفسكي، ولكنه لم يخض المباراة التي فاز فيها فريقه على إنتر ميامي الأميركي 6-صفر.

ويتطلع النجم النجم البولندي إلى العمل مع زملائه الجدد، ويمكن أن يشركه تشافي في مواجهة «الكلاسيكو»، وقال في هذا الصدد «أنا دائماً متعطش للنجاح ولدي عقلية الفوز».

وأضاف «هذا تحد جديد بالنسبة لي، ورأيت بالفعل أن هذا فريق يتمتع بإمكانيات هائلة، هناك الكثير من الجودة، وأريد أن أبذل قصارى جهدي للنادي، أنا جاهز».