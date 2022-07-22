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برشلونة يبيع 15% إضافية من حقوق البث

برشلونة يبيع 15% إضافية من حقوق البث
22 يوليو 2022 14:10

 
برشلونة (أ ف ب) 

أعلن نادي برشلونة الإسباني، أنه باع نسبة إضافية تبلغ 15 في المئة، من حقوق البث التلفزيوني في الدوري الإسباني، لصندوق الاستثمار الأميركي «سيكسث ستريت»، على مدى السنوات الـ25 المقبلة.
وكان العملاق الكاتالوني قد باع بالفعل 10 في المئة، من حقوق البث التلفزيوني، في الدوري للمجموعة نفسها، في مقابل 207.5 مليون يورو «215 مليون دولار».
وقال برشلونة في بيان إنه «في المجموع، سيحصل سيكسث ستريت على 25 في المئة من حقوق البث التلفزيوني للنادي على مدى 25 عاماً مقبلة».
ولم يذكر النادي المبلغ الذي تم دفعه مقابل الـ15 في المئة الإضافية، لكن تقارير صحفية إسبانية قدرت المبلغ بنحو 400 مليون يورو.
ويساعد هذا الاتفاق بطل أوروبا خمس مرات على الاستمرار في التعاقدات الجديدة للموسم المقبل، بعد وصول النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا.
وسعى برشلونة يائساً إلى زيادة رأس المال بعد معاناته المالية في السنوات الأخيرة.
ففي أغسطس الماضي، قال جوان لابورتا الذي أُعيد انتخابه رئيساً للنادي الكاتالوني، إن التدقيق المالي كشف عن إجمالي ديون النادي البالغة 1.35 مليار يورو.
وسمح النادي لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بالرحيل عنه في يونيو الماضي، قائلاً إنه لا يستطيع الاحتفاظ به حتى براتب مخفّض.

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