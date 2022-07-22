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ماني: لا أتنافس مع صلاح

ماني: لا أتنافس مع صلاح
22 يوليو 2022 14:09

 
برلين (د ب أ)


رفض الهداف السنغالي ساديو ماني فكرة وجود تنافس مع النجم المصري محمد صلاح، زميله السابق في ليفربول الإنجليزي.
وتُوج ماني، المنضم حديثا لصفوف بايرن ميونيخ الألماني، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، للمرة الثانية في تاريخه بعد أن حقق الإنجاز نفسه في عام 2019. 

وجاء حصول ماني على الجائزة، بعد قيادة منتخب السنغال للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى، وحصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بجانب الصعود ببلاده إلى مونديال قطر.

وفي طريقه للفوز بالجائزة، تفوق ماني على صلاح، وكذلك على مواطنه إدوارد ميندي حارس تشيلسي الإنجليزي.
وأصبح ماني الهداف التاريخي لمنتخب السنغال، بتسجيله 33 هدفاً خلال 91 مباراة.
وقال ماني «30 عاماً»، عقب تسلمه الجائزة «الناس في بعض الأحيان، تقول إن هناك منافسة بين وبين صلاح، ولكني لا أرى نفسي في تنافس مع أي لاعب بصراحة».
وأضاف: «تربطنا علاقة جيدة، نتبادل الرسائل، أعتقد أن الإعلام يحاول دائماً تضخيم الأمور».
وتابع ماني «لا تربطني علاقة بلاعب واحد فقط، ولكن بكل لاعب في العالم سبق لي اللعب معه».
وختم نجم المنتخب السنغالي بالقول: «يمكنك أن تسأل أي شخص تريده في النادي، أو أي مكان أذهب إليه، تربطني علاقة جيدة بجميع اللاعبين».

السنغال
ليفربول
بايرن ميونيخ
ساديو ماني
محمد صلاح
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