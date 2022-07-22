زوباريف بطل «شطرنج الطلقة»



دبي (الاتحاد)



احتفل نادي دبي للشطرنج والثقافة، بالتعاون مع مركز تايمز سكوير في دبي، باليوم العالمي للشطرنج، والذي يصادف 20 يوليو من كل عام، حيث يحتفل العالم بهذا اليوم منذ 1966، وهو يصادف اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد الدولي للعبة، في باريس الفرنسية يوم 20 يوليو 1924، وتم اعتماده من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» في عام 2019.

وتهدف المبادرة إلى نشر الشطرنج في المجتمع، لما له من فوائد عديدة في تمنية مهارات وسلوكيات النشء، من حيث التركيز والتفكير المنطقي وحل المشاكل والروح الرياضية.

واشتملت فعاليات الاحتفالية على إقامة أنشطة متنوعة لكافة الأعمار، حيث تم تنظيم بطولة الشطرنج «الطلقة» بزمن تفكير قدره دقيقة واحدة، وبطولة الشطرنج الخاطف للصغار والكبار، بالإضافة إلى أنشطة الرسم على الوجوه وحل المسائل وصنع قطع الشطرنج من الورق «أوريجامي» والشطرنج العملاق.

وفاز في بطولة الشطرنج الخاطف الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر ديماكيلينج برصيد 6.5 نقطة، يليه مواطنه ألتيرادو إسرائيل فرانكلين برصيد 6 نقاط، وحل روبيرتو كارادانج ثالثاً، وفي بطولة الأطفال فاز الهندي سودير سامبريت بالمركز الأول، وتبعه الهندي جاين فيرسين والهندي يشوانت سارافانان، أما في بطولتي الشطرنج «الطلقة»، تمكن الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني ألكسندر زوباريف من الفوز بكلتا البطولتين، والتي شهدت مشاركة 60 لاعباً.

ووجه الحكم والمنظم الدولي سعيد يوسف شكري الأمين العام بنادي دبي للشطرنج والثقافة التهنئة، إلى مجتمع الشطرنج حول العالم بهذا اليوم الاحتفالي.

وأعرب عن سعادته البالغة بالشراكة القائمة مع مركز تايمز سكوير بدبي مستضيف الحدث، والذي سخر إمكانياته لإنجاح الحدث، كما توجه بالشكر إلى شركة بارادايم شريك النادي في التنظيم.

وأوضح شكري أن خطة النشاط الصيفي للنادي تضمنت بالإضافة إلى احتفالية اليوم العالمي للشطرنج، بطولة صيف دبي للشطرنج الكلاسيكي، والتي تستمر حتى 24 يوليو الجاري، وتشهد مشاركة 145 لاعباً ولاعبة من 17 دولة، بالإضافة إلى مشاركة اللاعبين في بطولة الشارقة الصيفية، ومهرجان أبوظبي للشطرنج، وختاماً ببطولة دبي المفتوحة للشطرنج، والتي ينظمها النادي بنهاية أغسطس، وتستمر حتى مطلع سبتمبر، كما أوفد النادي 4 لاعبين من نخبة لاعبي النادي إلى التشيك للمشاركة في بطولتي باردوبيس وبراغ بهدف الاحتكاك الدولي واكتساب الخبرات.