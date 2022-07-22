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سكانتلينج يوافق على إيقافه!

سكانتلينج يوافق على إيقافه!
22 يوليو 2022 12:23

 
يوجين (أ ف ب)


أعلنت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات استبعاد الأميركي جاريت سكانتلينج من مسابقة العشارية في بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية، بعد قبوله عقوبة الإيقاف المؤقت لانتهاكه قواعد مكافحة المنشطات.
وقالت الوكالة في بيان إن سكانتلينج الذي كان يأمل في الحصول على ميدالية في المونديال الأميركي، بعد حلوله رابعاً في أولمبياد طوكيو العام الماضي، أوقف بسبب «سلوكه أثناء تحقيق بخصوص تخلف ثالث عن فحص المنشطات»، من دون تقديم مزيد من المعلومات حول ملابسات خرقه لقواعد مكافحة المنشطات.
ويفرض قانون مكافحة المنشطات على الرياضيين تزويد السلطات بمكان وجودهم كل يوم، خلال نوافذ معينة حتى يكونوا متاحين لاختبارات المنشطات خارج المنافسة، وفي حال التخلف عن ثلاثة مواعيد للاختبار، خلال نافذة مدتها 12 شهراً، يمكن أن يواجهون عقوبة الإيقاف قد تصل إلى عامين.
وقالت الوكالة الأميركية إن سكانتلينج وافق على إيقافه، ووافق على نشر معلومات عن قضيته.
وأضاف «بموجب الإيقاف المؤقت، يُحظر على سكانتلينج التنافس في أي مسابقات تحت لواء الاتحاد الدولية لألعاب القوى، أو الاتحاد الأميركي لألعاب القوى، أو اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأميركية، في انتظار حل قضيته».
وتابعت «على هذا النحو، لن يشارك في مسابقة العشارية في بطولة العالم لألعاب القوى 2022 في يوجين بولاية أوريجون».
وأنهى سكانتلينج مسابقة السباعية في في بطولة العالم داخل قاعة في بلجراد في مارس الماضي.

أميركا
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