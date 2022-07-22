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«117 نقطة» تمنح عزوز هداف «سلة العرب»

«117 نقطة» تمنح عزوز هداف «سلة العرب»
22 يوليو 2022 12:12

 
علي معالي (دبي)


فرض عبدالعزيز خليفة «عزوز» لاعب منتخب الشباب لكرة السلة نفسه في البطولة العربية التي أقيمت بالقاهرة، حيث توج «الموهوب» بلقب أفضل الهداف، بإحراز 117 نقطة في «النسخة 19»، التي تُوج فيها منتخب مصر باللقب، بعد الفوز في النهائي على الجزائر 76- 64.
أظهر «عزوز» موهبة كبيرة في التسجيل، سواء في الرميات الثلاثية أو الثنائية، وظهر متميزاً في صفوف «الأبيض»، ومن الانطلاقة الأولى للمنتخب أثبت كفاءة عالية، حيث سجل في المباراة الأولى أمام قطر 31 نقطة من أصل 74 نقطة للمنتخب في المباراة التي انتهت لمصلحة قطر 86- 74، وفي اللقاء الثاني أمام السعودية لعب «عزوز» أفضل مبارياته في البطولة، وهو الانتصار الوحيد لمنتخبنا أيضاً بنتيجة 72-59، وسجل اللاعب 40 نقطة.
وفي مباراة الجزائر سجل 21 نقطة في المباراة التي انتهت لمصلحة «وصيف العرب» 82- 42، وفي المباراة قبل الأخيرة مع مصر أحرز النسبة الأقل «5 نقاط» فقط، في مباراة انتهت لمصلحة «الفراعنة» 125 - 35، وفي المباراة الأخيرة مع الكويت، والتي فاز فيها «الأزرق» 70-65 أحرز «عزوز» 20 نقطة.
ويحمل عبدالعزيز خليفة «18 عاماً» طموحات كبيرة مع بقية زملائه، عندما يخوضون تصفيات آسيا من 29 يوليو الجاري، إلى 6 أغسطس المقبل، وتقام على صالة نادي الوصل في دبي، بمشاركة 6 منتخبات، هي الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعُمان وقطر.

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