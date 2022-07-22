«كيتو» يواجه «أماريتا» في «كأس الوثبة»



أبوظبي (الاتحاد)



يحتضن مضمار سلوزفيك بالعاصمة البولندية وارسو، عصر غد «السبت»، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز «نجرودا ترافا»، لمسافة 1800 متر، البالغ جائزته 5 آلاف يورو، برعاية النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي إقامة المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويجتذب السباق 10 من الخيول في سن ثلاث سنوات فقط، أبرزها «كيتو» لفورتوم مايكل رومانويسكي، بإشراف المدرب سي فرايسل، الفائز في مشاركته الوحيدة، ويقوده الفارس دي ساباتبيكوف.

ويواجه «كيتو» غريمته المهرة «أماريتا» لام آي اس ويزينويكاي، بإشراف ام جودلويسكي، وقيادة اشتيبان مازور، وسبق لها الفوز في مشاركتها الوحيدة، وهناك «دوريان» لزي كوريكاي بإشراف إم توجيك وقيادة بيكاليسبيك أولو، الفائز أيضاً في مشاركته الوحيدة.

ولن تكون صيداً سهلاً «النادرة» لدبليو سيزيدلكو، بإشراف إم جودولوسكي، وقيادة إس أبييف، الفائزة في آخر مشاركة لها، و«أغصان» لاس كي جانوبودلسكاي، بإشراف إس فاسيتوف، وقيادة كيدوجدوربيك أولو، الفائز مرة والمركز الثاني مرة من إجمالي ثلاث مشاركات.

يذكر أن مضمار سلوزفيك العريق تم افتتاحه قبل 83 عاماً، وانطلق أول سباق للمهرجان في بولندا عام 2010، ويحظى بجماهيرية كبيرة واهتمام إعلامي وترويجي كبير لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.