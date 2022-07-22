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الرياضي

«عمومية المحترفين» تعقد آلية توزيع العوائد

«عمومية المحترفين» تعقد آلية توزيع العوائد
22 يوليو 2022 11:49

 
أبوظبي (الاتحاد) 

عقدت رابطة المحترفين اجتماع الجمعية العمومية العادية للموسم 2021-2022، بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، وتم خلاله اعتماد وبحث تطوير آليات العمل للارتقاء بالمنظومة وفق الخطة الاستراتيجية للرابطة 2020- 2030 .

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ترأس الاجتماع عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، بحضور أعضاء مجلس إدارة الرابطة ودكتور خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، وحمدة عبدالله الشامسي مدير الإدارة القانونية باتحاد كرة القدم، وممثلو الأندية المحترفة.
وتقدم الجنيبي بالشكر إلى القيادة الرشيدة التي وضعت الرياضة والرياضين موضع اهتمامها البالغ، فكانت خير سندٍ ومعين على تجاوز كل المراحل والمحطات المهمة.
وعبر الجنيبي عن سعادته بلقاء أعضاء الجمعية العمومية، حيث أكد أن الأندية المحترفة ورعاة الرابطة شركاء النجاح الحقيقين الذين خاضت معهم الرابطة غمار درب النجاح منذ العام الأول.
وتم افتتاح الاجتماع بالتصديق على محضر الاجتماع السابق، وتعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة محضر الاجتماع، حيث تم تكليف كل من سالم محمد الجنيبي عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، والدكتور عدنان علي الحوسني عضو مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم، ودكتور حسن سهيل عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر لكرة القدم،
وعرض دكتور خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال بالرابطة، تقارير النشاط للموسم الرياضي 2021-2022، والذي تضمن ما تم إنجازه خلال الموسم المنصرم في مختلف المجالات الفنية والتنظيمية والتسويقية ، والإدارية. 
وتم خلال الاجتماع اعتماد تعيين شركة «ديلويت آند توش»، مدققاً خارجياً مستقلاً، ليقوم بمهمة تدقيق البيانات المالية للرابطة للسنة المنتهية في 30 يونيو 2022، وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة.
كما تم اعتماد آلية توزيع عوائد الرابطة على أعضاء الجمعية العمومية للموسم الرياضي 2022-2023 وما يليه من مواسم .

الإمارات
رابطة المحترفين
عبدالله ناصر الجنيبي
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