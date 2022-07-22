بوجاتشار «الوصيف» في «المرحلة 18» لسباق فرنسا للدراجات



باريس (الاتحاد)



احتل تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات المركز الثاني في «المرحلة 18» من سباق فرنسا الدولي للدراجات، والتي أقيمت على مسار بطول 143.2كم، انطلاقاً من لورد وصولاً إلى أوتاكام، وتمثل آخر المراحل الجبلية في مسار الجولة لهذا العام.

وشهدت المرحلة بداية حماسية، قدَّم خلالها الدراجون أداءً هجومياً قوياً، إلا أنهم لم يتمكنوا من الانفصال عن المجموعة الرئيسية لتشكيل مجموعة متقدمة.

ومع وصولهم إلى مسافة التسلق الثانية في كول دي سبونديل، انطلق براندون ماكنالتي في أداء هجومي قوي مكَّنه من احتلال صدارة المجموعة، والتحكم في وتيرة السباق، وقبل أقل من 40 كم من خط النهاية، انطلق زميله بوجاتشار ليتبعه منافسه فينجيجارد «جامبو-فيزما».

وتعرض بوجاتشار لحادث طفيف في المنحدر الترابي، إلا أنه تمكن من العودة إلى دراجته والانطلاق مجدداً إلى جانب المجموعة المتقدمة، قبل أن يتقدم قبل نحو 14 كم من خط النهاية إلى جانب منافسيه توماس «إينيوس-جرينادييرز»، والثنائي فينجيجارد وكوس «جامبو-فيزما»، إلا أنه اضطر إلى التراجع قبل 4 كم من خط النهاية، لينطلق مجدداً ليؤمِّن مركزه ضمن المجموعة المتقدمة، ويحل في المركز الثاني متأخراً بفارق دقيقة و4 ثوانٍ عن فينجيجارد الذي فاز بالمركز الأول، وحافظ على صدارة التصنيف العام.

وقال بوجاتشار: «بذلت قصارى جهودي في السباق، ولم أكن أفكر في الفوز بالمرحلة، بل باستعادة القميص الأصفر، وانطلقت بأقصى سرعتي، بدءاً من مسافة التسلق الثانية، وحتى مسافة التسلق النهائية، إلا أنني تعرضت لحادث على المنحدر تسبب بتراجعي، ومع ذلك تمكنت من احتلال المركز الثاني، لذا فإنني فخور بهذه النتيجة وبالأداء الذي قدمته».