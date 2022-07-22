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خورفكان يتعاقد مع رويتش

خورفكان يتعاقد مع رويتش
22 يوليو 2022 11:10

 
فيصل النقبي (خورفكان)


تعاقد خورفكان مع المدافع الصربي لازار رويتش «29 عاماً»، قادماً من الدوري البرتغالي، وذلك بناءً على طلب المدرب عبدالعزيز العنبري لدعم الفريق في الموسم المقبل.
من ناحية أخرى، أجرى فريق 21 سنة، تدريبه الأول تحت قيادة المدرب بدر صالح الذي يتولى المهمة مع الفريق نفسه للمرة الثانية خلال 3 أعوام.
ورحب ‏جمال أبوهندي مشرف الفريق الأول والرديف بالمدرب واللاعبين والجهازين الفني والإداري، وتمنى لهم موسماً ناجحاً، وأن يقدموا المستوى الذي يلبي طموحات وأهداف ‏شركة كرة القدم بالنادي.
‏وأعرب بدر صالح عن بالغ تقديره لإدارة شركة خورفكان لكرة القدم، على ثقتها بقدراته مدرباً لفريق الرديف، وقال إنه سيبذل أقصى جهده من أجل أن يتبوأ الفريق ‏ ‏مركزاً أفضل.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
بدر صالح
جمال بوهندي
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