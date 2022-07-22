نوتنجهام يظفر بخدمات لينجارد



مانشستر (أ ف ب)

ظفر نوتنجهام فوريست العائد إلى دوري الدرجة الممتازة في إنجلترا، بعد غياب 23 عاماً، بخدمات لاعب الوسط المهاجم جيسي لينجارد الذي انتهى عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي، بعد أن أمضى 11 عاما في صفوف الأخير.

وسجل لينجارد «29 عاماً»، 35 هدفاً في صفوف «الشياطين الحمر»، بعد أن دافع عن ألوانه في 231 مباراة، كما أنه لفت الأنظار خلال فترة إعارة وجيزة الى وستهام موسم 2020-2021.

وكان من المتوقع عودة لينجارد إلى وستهام، لكن نوتنجهام فوريست قدَم له عرضاً أفضل لموسم واحد مقابل 240 ألف دولار أسبوعياً بحسب صحيفة «ذي جارديان».

وسيكون هدف لينجارد العودة إلى صفوف منتخب إنجلترا والمشاركة في مونديال قطر المقرر من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

وكان لينجارد ضمن تشكيلة مدرب إنجلترا الحالي جاريث ساوثجيت عندما بلغ «الأسود الثلاثة» نصف نهائي، في المونديال الذي أقيم في روسيا عام 2018، لكنه غاب عن نهائيات كأس أوروبا الصيف الماضي، والتي خسرها فريقه أمام إيطاليا بركلات الترجيح على ملعب ويمبلي.

وسيلعب لينجارد في فريقه الجديد إلى جانب زميله السابق في مانشستر يونايتد الحارس دين هندرسون المعار إلى نوتنجهام.