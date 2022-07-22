السبت 23 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

نوتنجهام يظفر بخدمات لينجارد

نوتنجهام يظفر بخدمات لينجارد
22 يوليو 2022 10:41

 
مانشستر (أ ف ب) 

ظفر نوتنجهام فوريست العائد إلى دوري الدرجة الممتازة في إنجلترا، بعد غياب 23 عاماً، بخدمات لاعب الوسط المهاجم جيسي لينجارد الذي انتهى عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي، بعد أن أمضى 11 عاما في صفوف الأخير.
وسجل لينجارد «29 عاماً»، 35 هدفاً في صفوف «الشياطين الحمر»، بعد أن دافع عن ألوانه في 231 مباراة، كما أنه لفت الأنظار خلال فترة إعارة وجيزة الى وستهام موسم 2020-2021.
وكان من المتوقع عودة لينجارد إلى وستهام، لكن نوتنجهام فوريست قدَم له عرضاً أفضل لموسم واحد مقابل 240 ألف دولار أسبوعياً بحسب صحيفة «ذي جارديان».
وسيكون هدف لينجارد العودة إلى صفوف منتخب إنجلترا والمشاركة في مونديال قطر المقرر من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.
وكان لينجارد ضمن تشكيلة مدرب إنجلترا الحالي جاريث ساوثجيت عندما بلغ «الأسود الثلاثة» نصف نهائي، في المونديال الذي أقيم في روسيا عام 2018، لكنه غاب عن نهائيات كأس أوروبا الصيف الماضي، والتي خسرها فريقه أمام إيطاليا بركلات الترجيح على ملعب ويمبلي.
وسيلعب لينجارد في فريقه الجديد إلى جانب زميله السابق في مانشستر يونايتد الحارس دين هندرسون المعار إلى نوتنجهام.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
نوتنجهام
جيسي لينجارد
آخر الأخبار
أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود
عربي ودولي
أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود
اليوم 09:37
أميركا تتعهد بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا
عربي ودولي
أميركا تتعهد بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا
اليوم 09:28
السعودية تحبط تهريب 15 مليون حبة كبتاجون إلى داخل المملكة
عربي ودولي
السعودية تحبط تهريب 15 مليون حبة كبتاجون إلى داخل المملكة
اليوم 09:23
وزيرة الخارجية الألمانية ترفض عودة الخدمة العسكرية الإلزامية
عربي ودولي
وزيرة الخارجية الألمانية ترفض عودة الخدمة العسكرية الإلزامية
اليوم 08:38
«الصحة العالمية» تعتزم الإعلان عن مستوى التأهب لمواجهة جدري القرود
عربي ودولي
«الصحة العالمية» تعتزم الإعلان عن مستوى التأهب لمواجهة جدري القرود
اليوم 08:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©