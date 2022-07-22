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مصطفى محمد ينتقل إلى نانت

مصطفى محمد ينتقل إلى نانت
22 يوليو 2022 10:39

 
رين (أ ف ب) 

انتقل المهاجم المصري الدولي مصطفى محمد من غلطة سراي التركي إلى نانت الفرنسي، على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع خيار الشراء، كما أعلن الأخير.
وقال نانت في بيان «توصل ناديا نانت وغلطة سراي إلى اتفاق يقضي بعقد إعارة مصطفى محمد المهاجم الدولي «24 عاماً»، لموسم 2022-2023 مع خيار الشراء».
وأضاف البيان «ولد مصطفى محمد في 28 نوفمبر عام 1997 في محافظة الجيزة، بالقرب من القاهرة، وبدأ مسيرته الكروية في صفوف الزمالك، ووقع أول عقد احترافي له مع نادي الداخلية عام 2016».
بعد أن دافع عن ألوان أندية مصرية عدة، عاد إلى الزمالك عام 2019، حيث فاز في صفوفه بكأس مصر، بعد أن تألق في الدور نصف النهائي بتسجيله هدف التأهل.
وتابع بيان نانت «أعير مصطفى محمد في «شتاء 2021» إلى غلطة سراي التركي، حيث سجل 17 هدفاً في 57 مباراة.

مصر
تركيا
فرنسا
الزمالك
نانت
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