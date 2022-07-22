الزمالك يحصد «الثُنائية الأصعب» في تاريخه



عمرو عبيد (القاهرة)



فاز الزمالك على غريمه التقليدي، الأهلي، في نهائي كأس مصر 2020-2021، ليضيف اللقب إلى بطولة الدوري الخاصة بالموسم السابق، ويُحقّق إنجاز «الثنائية النادرة» للمرة الرابعة في تاريخه، بينما ينتظره المزيد من «الأرقام الخاصة»، حال تتويجه بدوري وكأس الموسم الجاري أيضاً.

وتوّج الزمالك بطلاً لكأس مصر بالفوز على الأهلي 2-1، ليُسجل رقماً غاب عنه منذ «ثلاثينيات القرن الماضي»، بعد اقتناصه الكأس على حساب «غريمه التقليدي» 3 مرات متتالية، في 2015 و2016 و2022، وهو ما حققه سابقاً خلال المباريات النهائية في 1932 و1935 و1938.

واستعاد «الفارس الأبيض» نغمة الفوز أمام «المارد الأحمر» بعد 698 يوماً، شهدت انتصار الأهلي 3 مرات، والتعادل في مباراتين خلال 5 مواجهات جمعتهما، بعد آخر فوز للزمالك في «صيف 2020» وجاء وقتها بنتيجة 3-1 في «الجولة 21» من الدوري المصري الممتاز، كما حصد الزمالك «ثنائية» الدوري والكأس 4 مرات عبر تاريخه، لكن الحالية قد تكون الأصعب على الإطلاق، بعد تغييرات إدارية وفنية كثيرة، وتعرضه لعقوبات الاتحاد الدولي «الفيفا»، بإيقاف قيده اللاعبين لمدة فترتين، بجانب رحيل كبار نجومه وأزمات مالية!

«ثنائية» 2020-2021 جاءت على حساب «عملاق القلعة الحمراء»، حيث تفوّق «ملك القلعة البيضاء» في الدوري السابق، بفارق 4 نقاط فقط، بعد «صراع ناري» ظل مشتعلاً حتى الجولات الأخيرة، ثم عاد ليفوز بالكأس بنتيجة 2-1 عليه أيضاً، وتكرر الأمر ذاته في موسم 2014-2015، ولكن بلغ الفارق بين الزمالك والأهلي على القمة في نهاية الدوري 8 نقاط، كما حسم لقب الكأس في الشوط الأول مُبكراً بهدفين، أحرزهما لاعبه السابق باسم مرسي خلال أول 34 دقيقة، لتنتهي المواجهة بنتيجة 2-0.

وصحيح أن «الأبيض» حصد لقب الدوري في موسم 1987-1988 بفارق الأهداف عن «الأحمر»، عقب تغلبه عليه في آخر مباريات البطولة، إلا أنه فاز بالكأس بهدف واحد في النهائي أمام الاتحاد «السكندري»، بعد إقصاء الأهلي من الدور الأول على يد المصري «البورسعيدي»، وخلال «الثنائية الأولى» في موسم 1959-1960، فاز الزمالك بالدوري بفارق نقطة واحدة عن الترسانة، مبتعداً عن الأهلي «الثالث» بـ6 نقاط، كما اقتنص الكأس من الأولمبي بنتيجة 3-2 في النهائي، بعدما تجاوز الفريق السكندري عقبة «الأحمر» في نصف النهائي.

وتنتظر الزمالك عدة «أرقام خاصة» خلال الشهر المقبل، لأنه المُتصدر للنسخة الجارية من الدوري المصري، وحال فوزه باللقب سيكون الثاني توالياً للمرة الأولى منذ 18 عاماً، والرابعة في تاريخه أيضاً، وإذا تمكن من إضافة «كأس 2021-2022» سيُسجّل «ثنائية متتالية» غير مسبوقة في مسيرته على الإطلاق.