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محمد بن سلطان يشيد بقدرات «زوارق الإمارات» في بطولة العالم

محمد بن سلطان يشيد بقدرات «زوارق الإمارات» في بطولة العالم
22 يوليو 2022 00:48

أبوظبي (الاتحاد)

توجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، برسالة دعم وتشجيع إلى فريق أبوظبي للزوارق السريعة، وفريق الشارقة، اللذين يدخلان اليوم اختبار الجولة الأولى لبطولة العالم لزوارق الفورمولا-2 في مدينة أوجستو في بولندا وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.
وأكد الشيخ محمد بن سلطان على الثقة الكبيرة والمطلقة في أن يوفق حامل لقب البطولة فريق أبوظبي في الحفاظ على اللقب عن طريق أبطاله راشد القمزي ومنصور المنصوري.
وتحدث الشيخ محمد بن سلطان عن القوة والحضور الكبير للفرق الإماراتية في الوقت الحالي عبر الرياضة البحرية بشكل عام، مختصاً بالذكر فريق أبوظبي، الذي بدأ موسمه الحالي بقوة بتحقيق الفوز بالمركز الأول في أكثر من بطولة والجولات الأولى بالتحديد لبطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 وبطولة العالم للدراجات المائية، معرباً عن أمله في أن يستمر حضور وقوة الفريق في منافسات الفورمولا-2 حالياً.

وقال: ما يقدمه فريق أبوظبي للزوارق السريعة من عروض قوية يجعله الفريق رقم واحد في الوقت الحالي على مستوى العالم، ونأمل أن يستمر على نفس النهج والتفوق في المشاركات الحالية والقادمة أيضاً.
وتمنى الشيخ محمد بن سلطان أن تقدم الفرق الإماراتية من خلال أولى جولات الفورمولا-2 القوة المأمولة والمستوى المتطور للرياضة البحرية الإماراتية بالوصول لمنصات التتويج وتحقيق التمثيل الرياضي الأمثل للحضور البحري الإماراتي، مؤكداً أن أبطال الإمارات يمتلكون كل المقومات والعناصر اللازمة لتحقيق ذلك، لاسيما مع الخبرة الكبيرة لحامل لقب البطولة راشد القمزي والعنصر الشاب القوي، والذي يدخل التحدي للموسم الثاني على التوالي باسم فريق أبوظبي منصور المنصوري.
وتنطلق اليوم، أولى مراحل الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-2 في مدينة أوجستو في بولندا وبمشاركة متوقعة لـ21 زورقاً، حيث تبدأ اليوم المنافسات مع الفحص الفني والتسجيل الرسمي في البطولة، بالإضافة لمرحلة استكشاف مسار السباق للمشاركين والتعرف على أجواء معسكر البطولة، وتنطلق يوم غدٍ «السبت» منافسات سباق أفضل زمن وتحدي السرعة وتحديد المراكز الأولى لخط البداية للسباق الرئيسي، والذي ينطلق يوم الأحد ليكون ختام تفاصيل جولة الافتتاح من البطولة.
ويعد فريق أبوظبي المشارك عبر البطولة صاحب أفضل رصيد من الإنجازات بين كافة المشاركين الحاليين، بحصد اللقب أربع مرات عبر المتألق راشد القمزي، والتي كان آخرها الموسم الماضي، حيث حقق اللقب بالوصول للنقطة 47 في الجولة الختامية من البطولة والتي أقيمت في مدينة فيلا فيلها في البرتغال، في حين يسعى منصور المنصوري لتحقيق مراكز متقدمة عبر المنافسة، خاصة وأنه يدخل موسمه الثاني مع فريق أبوظبي خلال هذه البطولة.

محمد بن سلطان بن خليفة
فريق أبوظبي للزوارق السريعة
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2
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