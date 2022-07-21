الجهوري يتصدر «تدريبية الشارقة الخامسة» للقفز

الشارقة (الاتحاد)

نظم نادي الشارقة للفروسية والسباق البطولة الصيفية التدريبية الخامسة لقفز الحواجز في ميدان الصالة المغطاة بالنادي، وبلغ عدد الفرسان المشاركين في هذه البطولة 221 من مختلف أندية وإسطبلات الدولة، وشهد البطولة سلطان خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق.

شهدت البطولة مشاركة كبيرة من فرسان مدرسة التدريب بنادي الشارقة للفروسية والسباق ونادي دبي للبولو والفروسية ونادي عجمان للفروسية وإسطبلات الصافنات ونادي مندرة للفروسية ونادي جبل علي للفروسية ونادي فروسية ونادي أبوظبي للفروسية ونادي الفروسية بالمدينة المستدامة في دبي ونادي الفرسان وإسطبلات امبشن واسطبلات فروسية والعديد من الأندية والإسطبلات في الدولة.

وفي الشوط الخامس المخصص لفرسان الفئة الوسطى ضد الزمن، تنافس 34 فارساً أنهى 15 منهم المسار من دون أخطاء، وتصدر الشوط الفارس علي الجهوري من إسطبلات الوثبة بصحبة جواده «سناب جاك» وبزمن وقدره 55.69 ثانية، فيما كان المركز الثاني من نصيب الفارس محمد فادي الزبيبي من نادي الشارقة للفروسية والسباق على صهوة جواده «كالوب» وبزمن وقدره «58.91» وذهب المركز الثالث للفارس الشيخ راشد بن أحمد آل مكتوم من مركز الإمارات للفروسية على صهوة جواده «كازنوفا دي إكس بي» وبزمن وقدره «61.00» وعاد الفارس علي الجهوري لينال المركز الرابع ولكن على صهوة جواده «ألتاكيا دو فورت» وبزمن وقدره «62.57»، فيما كان المركز الخامس من نصيب الفارس سالم أحمد السويدي من نادي الشارقة للفروسية والسباق وبزمن وقدره «62.91» وكان المركز السادس من نصيب الفارس وسيم غنام من نادي الشارقة للفروسية والسباق وبزمن وقدره «65.36».