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الرياضي

توخيل يتهكم على «رغبة فيرنر»!

توخيل يتهكم على «رغبة فيرنر»!
21 يوليو 2022 18:30

أنور إبراهيم (القاهرة)
أبدى الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، دهشته الشديدة للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها مهاجمه تيمو فيرنر الذي قال إنه قد يغادر «البلوز» هذا الصيف، وهي التصريحات التي تركت المدرب في حالة ذهول، وكان من الطبيعي أن يرد على لاعبه قائلاً: ينبغي أن تكون أسعد إنسان في العالم لأنك تلعب في تشيلسي.
ويمتد عقد فيرنر في ستامفورد بريدج حتى صيف 2025، وتذوق مع تشيلسي حلاوة الفوز بدوري الأبطال.
واعترف توخيل بأنه فوجئ بما قاله فيرنر، وقال: سأكون سعيداً جداً بوجود لاعب شاب مثله متعاقد مع النادي اللندني.
وأضاف: هو يبحث عن زيادة وقت اللعب في المباريات، ولكن عليه أن يثبت جدارته بذلك وأن يدافع عن مكانه في التشكيلة الأساسية، ولكنني بجد لم أفهم تصريحاته، فهو يقول إنه أسعد واحد في العالم بالتعاقد مع تشيلسي.
فيرنر شارك في فوز تشيلسي على كلوب أميركا، استعداداً للموسم الجديد، ولكنه لم يلعب المباراة الثانية ضد شارلوت بسبب إصابة لحقت بساقه، ورغم ذلك يقول توخيل دائماً إن موطنه فيرنر في دائرة حساباته وعلق قائلاً: بالتأكيد هو لاعبنا.
وعندما سئل فيرنر عما إذا كان سيدخل في نقاش صريح مع إدارة النادي بخصوص هذا الأمر، قال: صعب أن أقول ذلك، والأمر الأكثر أهمية بالنسبة لي هو أن أكون سعيداً وأنا ألعب وأسجل الأهداف، تلك هي الحقيقة، وعندما سئل فيرنر عن إمكانية أن يجد هذه السعادة في تشيلسي، قال: يمكنني أن أجدها أيضاً في أي مكان.

توماس توخيل
تيمو فيرنر
تشيلسي
الدوري الإنجليزي
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