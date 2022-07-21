رياضة «أصحاب الهمم» تتصدر «صيفنا سعادة»

عجمان (الاتحاد)

انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة»، الذي يستمر حتى 18 أغسطس المقبل، ويضم البرنامج الجوانب المجتمعية والثقافية والعلمية والدينية والتطويرية، بالإضافة إلى الجوانب الرياضية والترفيهية، حيث بدأ البرنامج في استقطاب الفئات المستهدفة من الأسر والشباب والأطفال.

ويحظى البرنامج الصيفي في نسخته الثالثة برعاية واهتمام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، على غرار النسختين الأولى والثانية، حيث يولي سموه، البرنامج عنايته واهتمامه انطلاقاً من الدور الذي يلعبه في تطوير مهارات الشباب وقدراتهم وتعزيز الوعي والثقافة المجتمعية، وتوفير جودة الحياة للفئات المختلفة والتأثير الإيجابي عبر استغلال أوقات الفراغ بالصورة المثلى، والعمل على البرامج المختلفة وأثرها في تعزيز سعادة مجتمع دولة الإمارات بصورة عامة وإمارة عجمان بصورة خاصة.

ويعمل البرنامج الصيفي في نسخته الثالثة على مجموعة مختلفة من الأنشطة النوعية التي تخدم مختلف شرائح المجتمع من الأطفال والشباب والأسر، حيث أقيم برنامج رياضي لأصحاب الهمم في نادي عجمان لذوي الإعاقة بمشاركة مميزة من الرياضيين من أصحاب الهمم.

كما افتتحت فعاليات برنامج اللياقة البدنية للرجال في ممشى الصفيا وسط مشاركة واسعة من الرياضيين، ويهدف البرنامج إلى رفع معدل اللياقة البدنية ومكافحة السمنة والإعداد البدني الجيد، وأيضا المساهمة في منح جميع أفراد المجتمع فرصة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة والتي تسهم في تحسين وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية، وانطلق بالتزامن معه برنامج اللياقة البدنية للأطفال والذي يعمل على غرس مفهوم النشاط البدني في الأطفال واعتماده كأسلوب للحياة.