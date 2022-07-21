المطوع رئيساً للجنة المنظمة في «خليجية شباب السلة»

علي معالي (دبي)

أعلن اتحاد كرة السلة عن تشكيل اللجنة المنظمة لبطولة الخليج للشباب، المقرر استضافتها على صالة نادي الوصل في دبي، بوجود سالم المطوع أمين عام الاتحاد رئيساً للجنة المنظمة العليا، وفريد القيواني عضو مجلس الإدارة مديراً للبطولة، التي تنطلق يوم 29 من الشهر الجاري بمشاركة 6 منتخبات خليجية وهي السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر.

وتم تشكيل كافة اللجان الخاصة بالبطولة، وتم عقد الاجتماع الأول وحضره كافة الأعضاء وتمت مناقشة كل سبل النجاح التنظيمي، خاصة أن البطولة تقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي وهي مؤهلة لنهائيات آسيا لهذه الفئة السنية «الشباب».

عرض سالم المطوع كل الأمور التنظيمية على أعضاء اللجنة، وتم التأكيد على ضرورة تذليل كل العقبات وأن يساهم الجميع في أن تخرج البطولة كما عهد الجميع في استضافة دبي لأي حدث رياضي، موجهاً شكره إلى مجلس دبي الرياضي الذي تقام البطولة من خلال التعاون بين الطرفين: الاتحاد المحلي والمجلس وكذلك الاتحاد الآسيوي.

وقال المطوع: «عملنا سيركز في المقام الأول على خروج الحدث الآسيوي في أبهى صوره لتأكيد دور الاتحاد الإماراتي في المنطقة، والقارة في نفس الوقت، وندعو جماهير اللعبة إلى التواجد في الصالة لتحفيز هؤلاء الشباب بمنطقة الخليج على تقديم أفضل المستويات».

من جانبه، أكد فريد القيواني بأن المنتخبات المشاركة سوف يبدأ وصولها يوم «الأربعاء» المقبل وهي سلطنة عمان والبحرين وقطر، على أن يصل منتخب الكويت في اليوم التالي، وقبل انطلاق المنافسات بـ 24 ساعة.