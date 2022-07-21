العين يلتقي الكويت والفيحاء في معسكر النمسا

معتز الشامي (دبي)

يواصل نادي العين تدريباته اليومية بمعسكره الخارجي بألمانيا على فترتين، والتي غادر إليها الثلاثاء الماضي، للدخول في التحضيرات الخاصة بالموسم، الذي سينطبق مطلع سبتمبر المقبل.

وأعلن العين عن خوض تجربتين وديتين في معسكر ألمانيا، الذي يستمر حتى 31 الجاري، أمام فريقين في دوري الدرجة الرابعة بالدوري الألماني وهم هانكوفين هيلينج وجراوثر فورز، يومي 26 و27 الجاري.

ويخوض «الزعيم» 6 تجارب ودية خلال المرحلة الثانية من المعسكر الخارجي، والتي ستكون في النمسا للفترة من 31 الجاري وحتى 20 أغسطس الكقبل، وينتظر أن يلتقي فريقي الكويت الكويتي والفيحاء السعودي خلال الوديات الـ6 بمعسكر النمسا، ضمن خطة الفريق للتحضيرات للموسم الجديد.

من جانب آخر، يركز الجهاز الفني للعين بقيادة الأوكراني ريبروف على العناصر الوافدة الجديدة لتشكيلة «الزعيم»، بهدف تعزيز التجانس بين جميع عناصر الفريق، بالإضافة للاهتمام بالمحاضرات النظرية بالفيديو، والتي يلقيها الجهاز الفني بشكل يومي، كما يجري اللاعبين تدريبات صباحية تارة في صالة الجيم التابعة لمقر الإقامة وأخرى تدريبات بدنية في الملعب، قبل التدريبات المسائية التي تهتم بالجوانب التكتيكية والفنية بالتوازي مع الجوانب البدنية أيضاً.